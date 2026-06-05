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Nhà mạng hỗ trợ hơn 25 triệu thuê bao chưa xác thực trước hạn chót

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ANH TÚC ANH TÚC (theo TNO, Dân Trí)

(GLO)- Từ ngày 15-6-2026, nhiều thuê bao di động chưa hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học sẽ đối mặt nguy cơ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi.

Trước thời điểm này, các doanh nghiệp viễn thông trên cả nước đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục xác thực thuê bao.

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Các điểm giao dịch của nhà mạng trở nên đông đúc vào khung giờ nghỉ trưa và cuối giờ chiều. Ảnh: Việt Hùng/Dân Trí

Các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone và MobiFone đã đồng loạt gửi tin nhắn, thông báo qua ứng dụng và tổ chức lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại các điểm giao dịch để hướng dẫn khách hàng cập nhật thông tin.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID hoặc các ứng dụng chăm sóc khách hàng của nhà mạng, giúp giảm áp lực cho các điểm giao dịch trong những ngày cận hạn.

Theo thống kê của cơ quan quản lý, hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao đã được đồng bộ dữ liệu lên hệ thống VNeID nhưng chưa được người sử dụng xác nhận trạng thái chính chủ. Đây là nhóm thuê bao có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu không hoàn tất xác thực trước thời hạn quy định.

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Nhân viên VNPT Bắc Hà (Lào Cai) xác thực thuê bao cho người dân. Ảnh: Bảo Trung/Dân Trí

Trong thời gian qua, hệ thống cũng đã ghi nhận khoảng 1,6 triệu số điện thoại được người dân xác nhận không phải do mình đăng ký hoặc sử dụng, tạo cơ sở để các doanh nghiệp viễn thông rà soát và xử lý các trường hợp SIM không chính chủ.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý không phải tất cả thuê bao đều phải thực hiện xác thực lại. Những thuê bao đã được đăng ký bằng tài khoản VNeID mức độ 2, căn cước công dân gắn chip hoặc đã sử dụng số điện thoại để đăng ký VNeID mức độ 2 sẽ không phải xác thực lại, trừ trường hợp phát sinh yêu cầu từ nhà mạng hoặc thay đổi thiết bị đầu cuối theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-6.

Theo quy định, sau ngày 15-6, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng không thực hiện sẽ bị khóa một chiều. Nếu tiếp tục không bổ sung thông tin theo yêu cầu, thuê bao có thể bị khóa hai chiều và cuối cùng bị thu hồi số theo lộ trình được quy định trong Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

Vì vậy, các nhà mạng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông báo trên VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc liên hệ điểm giao dịch gần nhất để hoàn tất xác thực, tránh gián đoạn liên lạc và các dịch vụ số đang sử dụng.

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