Adobe bổ sung tính năng mới hỗ trợ AI cho camera

Tính năng mới của Project Indigo cho phép người dùng chọn các đối tượng cần xóa khỏi ảnh, chẳng hạn như người trong nền, rác và thùng rác, dây điện và cột điện, xe cộ và các vật dụng lộn xộn khác.

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tập đoàn phần mềm Adobe đang bổ sung các tính năng mới được hỗ trợ bởi AI vào ứng dụng camera thử nghiệm dành cho iOS có tên Project Indigo, được ra mắt năm 2025.

Ứng dụng này trước đây đã cung cấp các điều khiển chuyên nghiệp, siêu phân giải đa khung hình và những chế độ chụp khác nhau, và đang bổ sung các tính năng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để đánh giá ảnh và đưa ra những gợi ý chỉnh sửa.

Ứng dụng cũng bổ sung các tính năng AI khác, như loại bỏ đối tượng nâng cao, tạo độ sâu trường ảnh và khả năng thêm các kiểu khác nhau cho ảnh.

Ông Marc Levoy, người đứng đầu dự án của Adobe, trước đây đã phát triển khả năng chụp ảnh của Pixel.

Ông cho biết hầu hết các công cụ AI tạo sinh đều cung cấp khả năng chỉnh sửa dựa trên gợi ý và thường thì việc tìm ra gợi ý hoàn hảo để tinh chỉnh ảnh hoặc có được kết quả đúng có thể là một việc khó khăn.

Đó là lý do tại sao hầu hết các tính năng AI thử nghiệm mới là các nút có thể tạo ra đầu ra mang tính xác định hơn.

Ví dụ, tính năng hướng dẫn chụp ảnh của Google dành cho điện thoại Pixel, được trình làng vào năm 2025, đã đưa ra các gợi ý bố cục chung chung hơn.

Ngược lại, các tính năng của Project Indigo khá chi tiết và có thể giúp người dùng học được một số thủ thuật chụp ảnh, ngay cả khi người dùng không đồng ý với đánh giá của AI.

Có hai tính năng trong mục này. Đầu tiên là phần phê bình ảnh, bao gồm ý kiến “chuyên nghiệp” về bố cục, ánh sáng, màu sắc và tác động cảm xúc.

Thứ hai là các gợi ý chụp và chỉnh sửa, cung cấp cho người dùng các mẹo về việc chụp lại ảnh, cách họ có thể thay đổi bố cục, độ phơi sáng và các đối tượng trong khung ngắm.

Ví dụ, ứng dụng đã bảo người dùng xóa vật thể hình lục giác màu trắng trong khung hình của một bức ảnh họ đã chụp.

Phần thứ hai hướng dẫn người dùng cách sử dụng một bức ảnh hiện có để cải thiện nó bằng cách sử dụng những công cụ của Adobe Lightroom.

Các ứng dụng chụp ảnh, bao gồm Apple Photos, Google Photos và Adobe Photoshop, đã cung cấp tính năng xóa đối tượng từ nhiều năm nay.

Nhưng tính năng này thường phụ thuộc vào việc người dùng khoanh tròn hoặc chọn đối tượng bằng cách vẽ trên màn hình, điều này không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Tính năng mới của Project Indigo cho phép người dùng chọn các đối tượng cần xóa khỏi ảnh, chẳng hạn như người trong nền, rác và thùng rác, dây điện và cột điện, hàng rào, xe cộ và các vật dụng lộn xộn khác.

Người dùng cũng có thể mô tả đối tượng tùy chỉnh để xóa. Kết quả của tính năng này khá ấn tượng. Ứng dụng đã xóa người trong ảnh và vật dụng đang cầm khỏi nền ảnh mà không tạo ra bất kỳ hiện tượng nhiễu ảnh kỳ lạ nào.

Ứng dụng cũng cho phép người dùng sử dụng AI để tạo độ sâu trường ảnh, mô phỏng hiệu ứng làm mờ nền.

Với bản cập nhật mới này, Adobe cũng đang thử nghiệm tính năng chuyển đổi phong cách, cho phép người dùng biến ảnh của mình thành các tông màu như màu nước, bút mực, đường nét mực với màu nước, đơn sắc và chủ thể ngược sáng.

Một số phong cách gợi nhớ đến những ngày đầu của ứng dụng Prisma. Với các mô hình nâng cao, kết quả trông tinh tế hơn, nhưng chuyển đổi phong cách không phải là một tính năng mới hoặc hữu ích.

Theo Vietnam+