Apple gia tăng hiện diện tại Việt Nam qua nâng cấp Maps và iOS 26.5

(GLO)- Hai thông tin mới liên quan đến Apple cho thấy hãng đang đồng thời cải thiện trải nghiệm bản đồ tại Việt Nam và tiếp tục tối ưu hệ điều hành iPhone với trọng tâm hiệu năng, bảo mật.

Sáng 29-4, người dùng hệ sinh thái Táo khuyết tại Việt Nam phát hiện thông tin vị trí trên ứng dụng bản đồ mặc định đã được thay đổi theo địa giới hành chính mới. Trước đó, Apple Maps vẫn sử dụng cơ cấu địa chỉ gồm phố/xã, phường/huyện, quận/tỉnh, thành phố.

Một số khu vực trước đây hiển thị chưa chính xác nay đã được cập nhật, nâng cao độ tin cậy khi sử dụng. Ngoài ra, trải nghiệm tìm kiếm, gợi ý địa điểm cũng được cải thiện, tiệm cận hơn với các nền tảng bản đồ phổ biến khác. Những thay đổi này cho thấy Apple đang đầu tư mạnh hơn vào thị trường Việt Nam, vốn trước đây chưa phải ưu tiên hàng đầu của hãng.

Song song đó, Apple cũng phát hành bản thử nghiệm iOS 26.5 beta 4 với nhiều tinh chỉnh quan trọng. Bản cập nhật này không tập trung vào tính năng đột phá mà chủ yếu tối ưu hiệu năng tổng thể, giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn, cải thiện chuyển đổi ứng dụng, tiết kiệm năng lượng và quản lý nhiệt tốt hơn.

Ngoài ra, bản beta này cũng mang đến một số thay đổi về giao diện và tính năng như cải tiến Apple Maps với biểu tượng mới, gợi ý địa điểm thông minh hơn và các điểm nổi bật được cá nhân hóa. Các tinh chỉnh nhỏ khác gồm cải thiện bàn phím, hỗ trợ thêm ngôn ngữ và tối ưu kết nối phụ kiện.

Đáng chú ý, phiên bản iOS 26.5 đang thử nghiệm còn đặt nền móng cho việc hiển thị quảng cáo trong Apple Maps dựa trên vị trí và tìm kiếm, dù Apple khẳng định dữ liệu quảng cáo không liên kết với tài khoản người dùng nhằm đảm bảo quyền riêng tư.