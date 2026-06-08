Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Phát hiện SIM lạ đứng tên mình: Cần xử lý ngay để tránh rủi ro pháp lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo TNO, LĐO)

(GLO)- Việc triển khai xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đã khiến nhiều người bất ngờ phát hiện có những số điện thoại lạ đang được đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nhanh chóng kiểm tra và xử lý để tránh những rắc rối liên quan đến pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi của bản thân.

phat-hien-sim-la-dang-ky-bang-cccd-chinh-chu.jpg
Chỉ cần nhắn tin TTTB số giấy tờ tùy thân gửi 1414, khách hàng có thể kiểm tra được thông tin thuê bao. Ảnh: Nguyễn Hùng/TNO

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-4-2026, thuê bao di động phải được xác thực các thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Quá trình rà soát cho thấy vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa được xác nhận chính chủ, trong đó có nhiều trường hợp người dân phát hiện mình đang đứng tên các số điện thoại không sử dụng hoặc không hề biết đến.

Nguyên nhân phổ biến xuất phát từ việc cho người thân, bạn bè mượn căn cước công dân để đăng ký SIM trong quá khứ, từng sử dụng nhiều SIM rồi bỏ không nhưng chưa làm thủ tục hủy hoặc trong một số trường hợp, thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để kích hoạt SIM bán ra thị trường.

kiem-tra-chinh-chu-so-dien-thoai-tren-vneid.jpg
Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) có hơn 1,6 triệu số điện thoại bị chủ thuê bao đã xác nhận “không sử dụng“ trên VNeID. Ảnh: Hạo Thiên/LĐO

Các chuyên gia cảnh báo việc để SIM lạ đứng tên mình tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những số điện thoại này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, phát tán tin nhắn rác hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Khi cơ quan chức năng điều tra, người đứng tên thuê bao sẽ là một trong những đối tượng đầu tiên được liên hệ xác minh. Dù không trực tiếp sử dụng số điện thoại đó, chủ thể đứng tên vẫn có thể mất thời gian giải trình và chứng minh mình không liên quan.

Để kiểm tra, người dân có thể đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục “Ví giấy tờ” và chọn “Số điện thoại”. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các thuê bao đang được đăng ký bằng số căn cước công dân của chủ tài khoản. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tra cứu thông tin thuê bao thông qua các dịch vụ hỗ trợ của nhà mạng.

Nếu phát hiện số điện thoại không thuộc quyền sử dụng, người dân nên đánh dấu “không sử dụng số thuê bao này” trên VNeID hoặc báo cáo vi phạm theo hướng dẫn của hệ thống. Nhà mạng sẽ gửi thông báo đến thuê bao liên quan để yêu cầu xác minh lại thông tin.

Trường hợp không được xử lý hoặc không thể thao tác trực tuyến, người dùng cần mang căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID đến điểm giao dịch của nhà mạng để yêu cầu kiểm tra, xác minh và thực hiện thủ tục thu hồi hoặc chấm dứt thuê bao.

Các cơ quan quản lý khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao của mình, đồng thời hoàn thành việc xác thực theo quy định để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, tránh bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dùng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin phổ biến hiện nay.

Người dùng lo ngại ứng dụng nhắn tin ngày càng kém an toàn

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự tiện lợi của các ứng dụng nhắn tin đang đi kèm với những lo ngại ngày càng lớn về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Nhiều nền tảng nhắn tin hiện nay đang bị đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh tội phạm mạng và lừa đảo công nghệ cao gia tăng mạnh.

Tính năng bảo mật mới của Apple giúp iPhone tự động khóa màn hình ngay khi bị giật khỏi tay.

Apple phát triển tính năng chống trộm thông minh cho iPhone

Tin tức công nghệ

(GLO)- Apple đang phát triển tính năng bảo mật mới cho iPhone nhằm đối phó tình trạng cướp giật điện thoại ngày càng gia tăng. Theo thông tin từ trang công nghệ 9to5Mac được nhiều báo dẫn lại, tính năng này có thể tự động khóa màn hình khi phát hiện thiết bị bị giật khỏi tay người dùng.

TikTok hợp tác với Universal Music Group gỡ bỏ nhạc AI trái phép.

TikTok siết kiểm soát nhạc AI trái phép

Tin tức công nghệ

(GLO)- Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa đạt thỏa thuận mới với “ông lớn” ngành âm nhạc Universal Music Group (UMG), trong đó đáng chú ý là cam kết gỡ bỏ các nội dung âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trái phép trên nền tảng.

null