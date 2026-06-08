Phát hiện SIM lạ đứng tên mình: Cần xử lý ngay để tránh rủi ro pháp lý

(GLO)- Việc triển khai xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đã khiến nhiều người bất ngờ phát hiện có những số điện thoại lạ đang được đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nhanh chóng kiểm tra và xử lý để tránh những rắc rối liên quan đến pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Chỉ cần nhắn tin TTTB số giấy tờ tùy thân gửi 1414, khách hàng có thể kiểm tra được thông tin thuê bao. Ảnh: Nguyễn Hùng/TNO

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-4-2026, thuê bao di động phải được xác thực các thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Quá trình rà soát cho thấy vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa được xác nhận chính chủ, trong đó có nhiều trường hợp người dân phát hiện mình đang đứng tên các số điện thoại không sử dụng hoặc không hề biết đến.

Nguyên nhân phổ biến xuất phát từ việc cho người thân, bạn bè mượn căn cước công dân để đăng ký SIM trong quá khứ, từng sử dụng nhiều SIM rồi bỏ không nhưng chưa làm thủ tục hủy hoặc trong một số trường hợp, thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để kích hoạt SIM bán ra thị trường.

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) có hơn 1,6 triệu số điện thoại bị chủ thuê bao đã xác nhận “không sử dụng“ trên VNeID. Ảnh: Hạo Thiên/LĐO

Các chuyên gia cảnh báo việc để SIM lạ đứng tên mình tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những số điện thoại này có thể bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, phát tán tin nhắn rác hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Khi cơ quan chức năng điều tra, người đứng tên thuê bao sẽ là một trong những đối tượng đầu tiên được liên hệ xác minh. Dù không trực tiếp sử dụng số điện thoại đó, chủ thể đứng tên vẫn có thể mất thời gian giải trình và chứng minh mình không liên quan.

Để kiểm tra, người dân có thể đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục “Ví giấy tờ” và chọn “Số điện thoại”. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các thuê bao đang được đăng ký bằng số căn cước công dân của chủ tài khoản. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tra cứu thông tin thuê bao thông qua các dịch vụ hỗ trợ của nhà mạng.

Nếu phát hiện số điện thoại không thuộc quyền sử dụng, người dân nên đánh dấu “không sử dụng số thuê bao này” trên VNeID hoặc báo cáo vi phạm theo hướng dẫn của hệ thống. Nhà mạng sẽ gửi thông báo đến thuê bao liên quan để yêu cầu xác minh lại thông tin.

Trường hợp không được xử lý hoặc không thể thao tác trực tuyến, người dùng cần mang căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID đến điểm giao dịch của nhà mạng để yêu cầu kiểm tra, xác minh và thực hiện thủ tục thu hồi hoặc chấm dứt thuê bao.

Các cơ quan quản lý khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin thuê bao của mình, đồng thời hoàn thành việc xác thực theo quy định để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, tránh bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.