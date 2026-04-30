Hơn 34 triệu thuê bao di động chưa xác nhận thông tin qua VNeID

(GLO)- Tại họp báo thường kỳ ngày 29-4, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tiến trình chuẩn hóa và xác nhận thông tin thuê bao di động qua ứng dụng VNeID đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc, song vẫn còn một lượng lớn thuê bao chưa hoàn tất xác nhận.

Theo thống kê mới nhất, hiện có khoảng 34 triệu thuê bao chưa được đối soát, xác nhận trạng thái với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong tổng số hơn 95 triệu thuê bao đã được đồng bộ lên hệ thống VNeID, khoảng 60 triệu thuê bao đã xác nhận chính chủ thành công. Đồng thời, gần 900.000 thuê bao được người dùng chủ động xác nhận là không chính chủ, qua đó góp phần phát hiện và loại bỏ các SIM không còn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc.

Theo đại diện Cục Viễn thông, việc xác nhận lần này khác với các đợt rà soát trước đây. Nếu như năm 2023, cơ quan chức năng chủ yếu thực hiện đối soát thông tin giữa nhà mạng và cơ sở dữ liệu dân cư nhằm bảo đảm “giấy tờ thật - người thật”, thì giai đoạn hiện nay cho phép người dân chủ động kiểm tra toàn bộ các số điện thoại đứng tên mình trên tất cả các mạng. Qua ứng dụng VNeID, người dùng có thể xác nhận số đang sử dụng hoặc từ chối các số không còn liên quan.

Hiện có khoảng 91,3% số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh trên tổng số thuê bao di động.

Thực tế, sau nhiều năm phát triển với khoảng 120 triệu thuê bao di động, dữ liệu vẫn tồn tại nhiều sai lệch hoặc chưa được chuẩn hóa. Các đợt tổng rà soát trước đây đã phát hiện khoảng 17 triệu thuê bao có thông tin chưa chính xác; trong đó 11 triệu thuê bao được chuẩn hóa và 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ. Đây là nền tảng để tiếp tục làm sạch dữ liệu ở giai đoạn hiện nay.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc xác nhận chính chủ không chỉ nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu mà còn giúp bảo vệ quyền lợi người dùng. Theo quy định của Luật Viễn thông 2023, mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm với các số thuê bao đứng tên mình. Do đó, nếu không kiểm tra, người dùng có thể bị liên đới trong các hành vi vi phạm pháp luật nếu số điện thoại bị lợi dụng.

Quá trình xác nhận được triển khai từ giữa tháng 4 và dự kiến kéo dài đến ngày 15-6 để tạo điều kiện cho người dân kiểm tra, cập nhật thông tin. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết sẽ phối hợp với các nhà mạng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an hỗ trợ các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận việc xác thực.