Có nên dùng nước lau kính để vệ sinh màn hình máy tính, điện thoại?

(GLO)- Màn hình laptop, máy tính và điện thoại là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, dấu vân tay và mồ hôi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu có thể sử dụng nước lau kính thông thường để vệ sinh các thiết bị này hay không.

Theo các chuyên gia công nghệ, màn hình hiện đại thường được phủ nhiều lớp bảo vệ như chống lóa, chống bám vân tay và lớp phủ oleophobic. Các lớp này rất mỏng và nhạy cảm với hóa chất. Nếu sử dụng dung dịch không phù hợp, lớp phủ có thể bị bào mòn, khiến màn hình nhanh bám bẩn hơn, xuất hiện vết mờ hoặc giảm chất lượng hiển thị.

Người dùng nên ưu tiên sử dụng khăn vải vi sợi khô hoặc ẩm kết hợp với dung dịch vệ sinh chuyên dụng để làm sạch thiết bị. Ảnh: Fptshop

Các nguồn khuyến cáo người dùng không nên sử dụng nước lau kính, nước rửa chén, xà phòng hoặc các dung dịch chứa amoniac, acetone và dung môi mạnh để vệ sinh màn hình. Những thành phần này có thể gây hư hại bề mặt, làm loang màu hoặc làm bong lớp bảo vệ của màn hình theo thời gian.

Thay vào đó, dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng được xem là lựa chọn an toàn hơn. Loại dung dịch này có khả năng hòa tan dầu mỡ, mồ hôi và các vết bẩn sinh học, đồng thời giúp giảm ma sát khi lau, hạn chế nguy cơ xuất hiện các vết xước li ti trên màn hình. Trong trường hợp không có dung dịch chuyên dụng, người dùng có thể sử dụng nước cất hoặc nước tinh khiết để làm sạch tạm thời.

Bên cạnh việc lựa chọn dung dịch phù hợp, cách vệ sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên tắt nguồn thiết bị trước khi lau chùi để dễ quan sát vết bẩn và bảo đảm an toàn. Dung dịch cần được xịt lên khăn mềm microfiber thay vì phun trực tiếp lên màn hình nhằm tránh chất lỏng thấm vào các khe hở hoặc linh kiện bên trong.

Khi lau, cần thao tác nhẹ nhàng, không dùng lực mạnh và không sử dụng khăn giấy, giấy vệ sinh hay các loại vải thô ráp vì dễ gây trầy xước bề mặt.

Theo khuyến nghị, màn hình chỉ nên được vệ sinh định kỳ khoảng 1-2 lần mỗi tuần hoặc khi xuất hiện nhiều bụi bẩn. Việc lạm dụng hóa chất hoặc lau chùi quá thường xuyên cũng có thể làm giảm tuổi thọ của lớp phủ bảo vệ.

Nhìn chung, nước lau kính thông thường không phải là lựa chọn phù hợp cho màn hình máy tính và điện thoại. Để bảo vệ thiết bị lâu dài, người dùng nên sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng kết hợp khăn microfiber và thực hiện đúng quy trình vệ sinh được khuyến cáo.