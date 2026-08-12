Hơn 110 nhà khoa học dự Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 3

(GLO)- Sáng 12-8, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và Một sức khỏe lần thứ 3 (MOH-VN 2026).

Hội nghị do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Hiệp hội Công nghệ Sinh học châu Á (AFOB) và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) tổ chức.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: H.Đ

Hội nghị thu hút hơn 110 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, bác sĩ, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 12 quốc gia. Đây là lần thứ 3 hội nghị được tổ chức, tiếp nối hai kỳ vào các năm 2018 và 2024.

MOH-VN 2026 tập trung vào cách tiếp cận Một sức khỏe (One Health), xem sức khỏe con người, động vật và hệ sinh thái có mối liên hệ chặt chẽ. Các chủ đề được thảo luận gồm: chẩn đoán sớm; kháng sinh và điều trị; phát triển vắc-xin; cơ chế gây bệnh và nhiễm trùng; khám phá thuốc; tin sinh học và hệ vi sinh vật; bệnh lây truyền từ động vật sang người; vi sinh vật học môi trường…

Quang cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: H.Đ

Hội nghị có sự tham gia, trình bày của nhiều nhà khoa học quốc tế như GS Susanna Dunachie (Đại học Oxford, Vương quốc Anh), GS Paul Cos (Đại học Antwerp, Bỉ), GS Amirul Islam Mallick (Viện Giáo dục Khoa học và Nghiên cứu Ấn Độ), GS Kirill Alexandrov (Đại học Công nghệ Queensland, Úc).

Thông qua các phiên báo cáo và trao đổi chuyên môn, hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong nghiên cứu vi sinh vật, đồng thời tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác liên ngành, chuyển giao công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe con người, sức khỏe động vật và bảo vệ môi trường. MOH-VN 2026 diễn ra đến ngày 14-8.