Gần 160 đại biểu đến từ 10 quốc gia dự hội nghị quốc tế về sinh học 2025

(GLO)- Gần 160 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự khai mạc “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 8: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025” vào sáng 24-9.

Sự kiện do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức từ ngày 24 đến 26-9 tại ICISE.

GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE chào đón các đại biểu về dự khai mạc “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 8: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025” vào sáng 24-9. Ảnh: A.N

GS. Deng Wen Ling, Tham tán khoa học công nghệ, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam; GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE; GS. Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp và đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham dự sự kiện.

Tiếp nối chủ đề “Từ kết nối đến hợp tác”, hội nghị năm nay có 14 báo cáo tại phiên toàn thể, cùng với hơn 85 báo cáo tham luận và báo cáo poster được tuyển chọn cho 4 tiểu ban khoa học là sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học. Các báo cáo được tuyển chọn và sắp xếp theo hướng từ các nghiên cứu cơ bản đến định hướng ứng dụng và ứng dụng, tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoa học sự sống.

Gần 160 đại biểu là giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về dự khai mạc “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 8: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2025”. Ảnh: A.N

Các chủ đề chính gồm: các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ sinh học thực vật; vai trò và sự đa dạng của vi sinh vật trong giải quyết những thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe; ứng dụng OMICS, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm cải thiện sức khỏe con người, an toàn thực phẩm và môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cho biết: Hội nghị lần này còn là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những thách thức trong nghiên cứu, đồng thời tiếp cận thông tin từ các cơ quan tài trợ trong và ngoài nước thông qua các báo cáo mời. Những cơ hội hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp thế hệ nghiên cứu trẻ phát triển sự nghiệp và đóng góp cho sự tiến bộ khoa học trong tương lai.

GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: A.N

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Võ Cao Thị Mộng Hoài, đây là lần thứ 8, hội nghị này được tổ chức hàng năm tại ICISE. Trải qua nhiều kỳ tổ chức, chuỗi “Gặp gỡ Quy Nhơn: Hội nghị Quốc tế Sinh học” đã khẳng định vị thế là một diễn đàn khoa học có uy tín quốc tế. Các trao đổi học thuật tại đây được đánh giá là yếu tố then chốt cho sự thành công của nhiều nhà nghiên cứu, từ giai đoạn khởi đầu sự nghiệp cho đến quá trình phát triển chuyên môn lâu dài trong lĩnh vực.

“Thông qua chuỗi hội nghị này, một cộng đồng khoa học sự sống vững mạnh tại Việt Nam đã dần hình thành và phát triển. Cộng đồng ấy không chỉ góp phần kết nối và thúc đẩy hợp tác trong nước, mà còn nâng cao vị thế khoa học sự sống của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”, bà Hoài nhìn nhận.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: A.N