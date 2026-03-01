Kỳ thú 6 hành tinh cùng xếp hàng vào ngày cuối tháng 2

(GLO)- Chiều tối 28-2, một hiện tượng kỳ thú đã diễn ra khi 6 hành tinh cùng diễu hành thẳng hàng trên bầu trời, tạo nên hiện tượng hiếm gặp.

Theo đó, người yêu thiên văn ở mọi nơi trên thế giới có thể quan sát sao Mộc, sao Thổ, sao Kim, sao Thủy, sao Hải Vương và sao Thiên Vương cùng nằm phía trên đường chân trời, trải dài thành một vòng cung ngoạn mục từ Tây sang Đông.

6 hành tinh cùng "diễu hành" vào tối 28-2. Ảnh minh họa: STARWALK/TNO

Trong đó, ở Bắc bán cầu, sao Mộc xuất hiện ở vị trí cao về phía Đông Nam, còn sao Thủy, sao Thổ, sao Hải Vương và sao Kim tập trung gần đường chân trời phía Tây.

Sao Kim sáng nhất trong cụm, cạnh đó là sao Thủy mờ hơn nhiều, sao Thổ và sao Hải Vương nằm bên trên chúng. Sao Thiên Vương sẽ khá mờ và nằm bên dưới cụm sao Thất Nữ (Pleiades).

Hiện tượng cũng quan sát được ở Nam bán cầu với mô hình tương tự, song trật tự hành tinh sẽ ngược lại so với Bắc bán cầu.

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), về lý thuyết, người dân Việt Nam có thể quan sát hiện tượng này từ tối 28-2 cho tới vài ngày tiếp theo.

Tuy nhiên, việc quan sát thực tế không dễ vì sao Thiên Vương và sao Hải Vương rất xa và mờ, gần như không thể thấy bằng mắt thường mà cần kính thiên văn. 4 hành tinh còn lại ở rất thấp, gần chân trời phía Tây ngay sau khi mặt trời lặn nên sẽ khó quan sát.

Tương tự, Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho rằng, 4 hành tinh gồm sao Mộc, sao Kim, sao Thổ và sao Thủy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Sao Thiên Vương cần đến ống nhòm, trong khi sao Hải Vương đòi hỏi một chiếc kính thiên văn.

Minh họa 6 hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời đêm 28-2. Ảnh: BBC/VnExpress

Liên quan đến hiện tượng này, Tiến sĩ Megan Argo - Giảng viên Vật lý thiên văn tại Đại học Lancashire (Anh) cũng cho hay: Việc nhiều hành tinh cùng xếp hàng trên bầu trời không thường xuyên xảy ra. Quan sát được 4 hoặc 5 hành tinh cùng lúc tương đối phổ biến, nhưng 6 hành tinh hiếm gặp.

Đặc biệt, cả 7 hành tinh còn lại của hệ Mặt Trời (không tính Trái Đất) đã xuất hiện đồng thời vào đầu năm ngoái. Lần xếp hàng đầy đủ tiếp theo sẽ không xảy ra cho đến năm 2040.