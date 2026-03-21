Xử lý đối tượng ăn xin trộm cắp lấy tiền mua ma túy

(GLO)- Công an xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Bùi Lê Thanh Hậu (SN 1999, trú tại phường Pleiku) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu điều tra xác định: Hậu là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, đã có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Do chấn thương ở cẳng chân, Hậu phải nẹp vít để cố định xương.

Đối tượng Hậu bị bắt giữ sau khi trộm cắp lấy tiền mua ma túy. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, đối tượng không điều trị tại cơ sở y tế mà lợi dụng hình ảnh này để ăn xin tại các ngã tư tại khu vực TP. Pleiku (cũ). Nhiều người dân thương cảm đã cho tiền Hậu. Khi nhận được tiền ăn xin, Hậu đã dùng để mua ma túy và từng 2 lần bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hậu tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và mua ma túy. Sáng 7-3, Hậu điều khiển xe máy trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Khươl để tìm tài sản sơ hở của người dân.

Đối tượng đã đột nhập cửa hàng điện thoại của gia đình chị Đ.T.K.D. (SN 1990, trú tại làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl) lấy đi tiền mặt và thẻ cào điện thoại trị giá 7,2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Khươl đã phối hợp với các lực lượng khẩn trương truy xét và xác định Hậu là nghi phạm. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an xã Ia Khươl phối hợp cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh) phát hiện Hậu đang di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai - Quảng Ngãi nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Đối tượng Hậu đã trộm cắp tiền và thẻ cào trong tiệm điện thoại nhà chị D. Ảnh: Duy Hải

Tuy nhiên, Hậu đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao trên quốc lộ. Lực lượng Công an đã truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường và khống chế bắt giữ đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận đã mang thẻ cào trộm cắp được đi bán. Khi đang đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tìm mua ma túy thì bị lực lượng Công an bắt giữ.