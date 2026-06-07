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Bắt đối tượng cộm cán, thu giữ lượng ma túy lớn ở Chư Prông

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa triệt phá 1 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt đối tượng cộm cán và thu giữ lượng ma túy lớn.

Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình trên địa bàn, Công an xã Chư Prông phát hiện đối tượng Bùi Quang Phong (SN 1987, trú tại thôn 4, xã Chư Prông) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Phong đã bị bắt giữ cùng số ma túy lớn. Ảnh: Quang Thiện

Phong là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Phong nghiện ma túy và được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sau cai nghiện, đối tượng đã đến sống tại 1 căn nhà rẫy kiên cố, biệt lập ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại tại thôn 4, xã Chư Prông. Sau thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Phong thường mua ma túy của 1 đối tượng chưa rõ danh tính rồi mang về nhà cất giấu, chia nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

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Căn nhà của Phong ở được lắp nhiều camera để cảnh giới. Ảnh chụp màn hình

Xung quanh căn nhà, Phong lắp đặt nhiều camera an ninh để cảnh giới. Mỗi khi có người lạ đến, đối tượng liền kiểm tra hình ảnh camera để dò xét.

Xác định đây là đối tượng nguy hiểm với thủ đoạn tinh vi, lãnh đạo Công an xã Chư Prông chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp cùng các lực lượng lên kế hoạch chặt chẽ nhằm triệt phá điểm cung cấp ma túy cho các đối tượng ở địa bàn.

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Đối tượng Them đã bị bắt giữ sau khi mua ma túy của Phong. Ảnh: Quang Thiện

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-6, Công an xã Chư Prông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Kpă Them (SN 1986, trú tại xã Ia Băng), thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá mà đối tượng cất giấu ở trong ốp nhựa bảo vệ bình nước làm mát xe máy.

Qua đấu tranh, Them khai nhận: Số ma túy trên vừa mua từ trong căn nhà của Phong. Khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi Phong vừa ra khỏi căn nhà khoảng 15 phút, các trinh sát đã mật phục, bắt giữ đối tượng với 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng tang vật là điện thoại, tiền, xe máy…

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Gói ma túy thu giữ trong căn nhà của đối tượng Phong. Ảnh: Quang Thiện

Tiến hành khám xét nơi ở khẩn cấp của Phong, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 gói ma túy, 1 cân tiểu ly, 1 bộ sử dụng ma túy đá. Tổng số ma túy thu giữ của các đối tượng là hơn 100 g. Đây là một trong những vụ án có khối lượng ma túy được thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn khu vực Chư Prông.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phong và Them để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

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