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Gia Lai chủ động ngăn chặn buôn lậu, mua bán trái phép thuốc lá

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(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá; không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

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Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bắt giữ ngày 2-4-2026 tại Trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Văn Tú

Theo đó, các đơn vị, địa phương phải tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 25/CT-TTg cùng các văn bản liên quan; triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả công tác phòng - chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoặc phối hợp xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá giả và các hành vi vi phạm khác.

Các lực lượng chức năng phải kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp trong đấu tranh, xử lý, không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm tập kết, trung chuyển hoặc tiêu thụ thuốc lá trái phép trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng yêu cầu thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng - chống buôn lậu thuốc lá; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá.

Đồng thời, thực hiện cơ chế hỗ trợ tài chính đối với tổ chức, cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về hành vi vi phạm theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 3-2-2015 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật liên quan.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm, các đơn vị, địa phương phải kịp thời phản ánh về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý.

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