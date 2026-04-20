Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Quy định trên loại trừ trách nhiệm với trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Trong khi đó, người trực tiếp sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động bán và cung cấp thuốc lá. Cụ thể, các điểm bán không treo biển thông báo “không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng.

Mức phạt từ 3-5 triệu đồng áp dụng đối với nhiều hành vi như: trưng bày quá 1 bao, 1 tút hoặc 1 hộp của mỗi nhãn hiệu thuốc lá tại điểm bán lẻ; bán hoặc cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh thuốc lá không có nhãn hoặc không in cảnh báo sức khỏe theo quy định.

Một số loại thuốc lá điện tử mà giới trẻ sử dụng. Ảnh: M.T

Đối với các vi phạm nghiêm trọng, cơ sở kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng. Đồng thời, các sản phẩm thuốc lá vi phạm sẽ bị buộc thu hồi, loại bỏ yếu tố sai phạm; nếu không thể khắc phục thì phải tiêu hủy theo quy định.

Nghị định cũng quy định xử phạt 1-2 triệu đồng đối với vi phạm liên quan hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá như: không có khu vực tư vấn trực tiếp, thiếu tài liệu truyền thông, không đảm bảo phương tiện tư vấn từ xa hoặc không thông báo với Sở Y tế trước khi triển khai.