Công an phường Diên Hồng thu giữ 90 máy thuốc lá điện tử

(GLO)- Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao hồ sơ vụ việc mua bán trái phép thuốc lá điện tử cho Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 2-2, Công an phường Diên Hồng tiến hành kiểm tra căn nhà mà P.T.N.L. (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng) đang tạm trú trên đường Lý Thái Tổ.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 90 máy thuốc lá điện tử, gồm các thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch và dung dịch thuốc lá điện tử.

Lực lượng Công an đã thu giữ 90 máy thuốc lá điện tử. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, L. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định.

Xác định đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, lực lượng Công an đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 11 lập biên bản tạm giữ tang vật và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.