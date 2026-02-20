Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 4 Tết

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chính phủ, VTCNews)

(GLO)- Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày mùng 4 Tết, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 17 người, bị thương 27 người.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 30 vụ, làm chết 17 người, bị thương 27 người. Đường sắt không xảy ra tai nạn, so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025 không tăng không giảm.

canh-sat-giao-thong-kiem-tra-nong-do-con.jpg
Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách. Ảnh: Văn Ngọc

Đường thủy không xảy ra tai nạn, so với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025 không tăng không giảm.

Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.241 trường hợp vi phạm; tạm giữ 63 xe ô tô, 3.565 xe mô tô, 115 phương tiện khác; tước 346 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.105 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.473 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.597 trường hợp; chở quá số người quy định 27 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 20 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 0 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

