Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Năm 2015, Đỗ Thanh Tuấn làm phụ hồ cùng một người đàn ông tên Thành (thường gọi là Tý Thành, chưa rõ nhân thân, lai lịch). Đến khoảng tháng 6-2025, Tuấn gặp lại Thành khi người này đang xin tiền tại khu vực ngã tư Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) nên rủ về ở cùng trong một phòng trọ trên đường Ngô Thị Nhậm, phường Pleiku.

Sáng 13-3-2026, trong lúc ngồi nhậu tại phòng trọ, Thành say rượu và chửi bới Tuấn. Bực tức vì bị xúc phạm, Tuấn dùng tay đấm một cái vào cằm Thành khiến nạn nhân bị rách da, chảy máu. Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai vẫn tiếp tục uống rượu chung.

Đối tượng Đỗ Thanh Tuấn thực nghiệm hiện trường hành vi đá vào vùng miệng nạn nhân. Ảnh: Thúy Trinh

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Tuấn gọi điện rủ bạn là Võ Ngọc Hải (SN 1995, ở xã Gào) đến chòi rẫy của một người quen tại làng D, xã Gào để tiếp tục ăn uống. Tại đây, nhóm gồm nhiều người quen tụ tập nướng cá và uống rượu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc uống rượu, Thành tiếp tục chửi bới Tuấn về việc bị đánh trước đó. Lúc này, Tuấn đứng dậy và dùng chân đá một cái trúng vào miệng Thành khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống đất.

Anh Võ Ngọc Hải - người chứng kiến sự việc - kể lại: “Sau cú đá đó, thấy anh Thành bị chảy máu ở miệng nên mọi người dừng cuộc nhậu. Tôi đưa Thành đến cơ sở y tế khâu vết thương rồi đưa về nhà nghỉ ngơi. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp can ngăn anh Tuấn”.

Tối cùng ngày, khi phát hiện Thành có biểu hiện nôn ra máu, Tuấn đưa Thành về nhà nằm nghỉ. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, Tuấn phát hiện Thành đã tử vong. Ngày 14-3-2026, Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Đối tượng Đỗ Thanh Tuấn. Ảnh: Thúy Trinh

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị bầm tụ máu vùng chẩm, xuất huyết não và dập não; nguyên nhân tử vong do chấn thương vùng đầu. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc uống rượu. Cú ngã đập đầu xuống đất sau khi bị Tuấn đá trong lúc xảy ra xô xát đã khiến anh Thành bị chấn thương nghiêm trọng và tử vong.

Thiếu tá Trần Văn Vinh - Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hạn chế việc tụ tập uống rượu, bia quá mức, tránh để xảy ra mâu thuẫn, xô xát dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Khi phát sinh mâu thuẫn cần kiềm chế, kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình; không sử dụng bạo lực mà giải quyết bằng các biện pháp hòa giải”.