Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Ngày 24-1, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mai Văn Thi (SN 1993; trú tại thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ; nay là xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) đến đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn khỏi địa phương.

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tiếp nhận đối tượng đầu thú.

Trước đó, Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn. Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã đối với Mai Văn Thi.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn xác định đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh nên đã tích cực vận động, thuyết phục. Nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật cũng như chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, Mai Văn Thi đã tự nguyện ra đầu thú.

Đối tượng Mai Văn Thi.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhơn đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục xử lý theo pháp luật.