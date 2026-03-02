Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm vi phạm xuất, nhập cảnh

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển qua địa bàn tỉnh Gia Lai để tìm đường sang nước thứ ba diễn biến phức tạp.

Trước thực tế này, lực lượng chức năng đã chủ động nắm chắc địa bàn, kiểm soát chặt di biến động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành tụ điểm phức tạp.

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (Công an tỉnh) hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh đăng ký VNeID mức độ 2. Ảnh: K.A

Theo đánh giá của Công an tỉnh, các đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoạt động ngày càng tinh vi, khép kín. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành từ xa; chia nhỏ hành trình, phân công từng chặng vận chuyển nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Một số người Việt Nam vì vụ lợi đã tham gia đưa đón, che giấu người nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Vụ việc 4 đối tượng người Việt Nam tham gia tổ chức, đưa đón 4 công dân Trung Quốc từ phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục sang Campuchia, mà cơ quan chức năng phát hiện mới đây là minh chứng rõ nét cho tính chất liên tỉnh, có tổ chức của loại tội phạm này. Trước đó, ngày 28-12-2025, một công dân Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép, đang trên đường di chuyển vào phía Nam thì lo sợ bị lừa nên đến cơ quan Công an phường Quy Nhơn Tây trình báo.

Từ nguồn tin này, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh phối hợp Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, làm rõ đường dây liên quan. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật và trục xuất 1 công dân Trung Quốc về nước.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh cũng đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trong đó có 1 trường hợp bị phát hiện qua kiểm tra cư trú tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn. Các trường hợp này đều bị xử phạt hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định và bị áp dụng hình thức trục xuất theo quy định của pháp luật.

Trung tá Trần Lâm Trà - Đội trưởng Đội Quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài - cho biết: “Chúng tôi tăng cường rà soát cư trú, kiểm tra cơ sở lưu trú, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở để nắm chắc di biến động người nước ngoài. Quan điểm là phát hiện sớm, xử lý nghiêm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm hoạt động trái pháp luật trên địa bàn tỉnh”.

Trước dự báo tình hình xuất, nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định về ANTT trên lĩnh vực quản lý người nước ngoài, tạo môi trường thông thoáng, góp phần thu hút đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh.

Trong đó, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh; tăng cường tuyên truyền pháp luật đến DN, cơ sở lưu trú và người dân; duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin, tố giác vi phạm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cùng lực lượng liên quan tiến hành trục xuất người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc vi phạm quy định xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn vào ngày 24-1. Ảnh: ĐVCC

Theo thượng tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, công tác quản lý phải được triển khai đồng bộ giữa phòng ngừa và đấu tranh, xử lý vi phạm. “Chúng tôi sẽ tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề đối với cơ sở lưu trú, DN có sử dụng lao động nước ngoài; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan” - Thượng tá Rơ Mah Nam nói.

Việc siết chặt quản lý người nước ngoài không chỉ nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật mà còn góp phần giữ vững ổn định ANTT, bảo đảm môi trường an toàn, minh bạch cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, yêu cầu đặt ra là quản lý chặt chẽ nhưng không gây phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp pháp.