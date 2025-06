Triệt phá đường dây đưa người xuất-nhập cảnh trái phép

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi từ đây xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 5 đối tượng đã bị khởi tố khi thực hiện hành vi này nhằm trục lợi.

Rạng sáng 16-4-2025, anh Dong Zheng Long (SN 1997, trú tại TP. Thẩm Quyến, Trung Quốc) hớt hải chạy đến chốt bảo vệ ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) trình báo về việc mình bị các đối tượng ở Trung Quốc lừa đưa sang Campuchia lao động.

Từ trái sang, từ trên xuống, các đối tượng: Nguyễn Quang Lương, Phạm Anh Tuấn, Phạm Quỳnh Trang, Phạm Trung Tĩnh. Ảnh: Lê Phú

Tại cơ quan Công an, anh Long cho biết: Trước đó, anh vào mạng xã hội WeChat tìm kiếm việc làm thì thấy có 1 tài khoản đăng tuyển nhân viên làm công việc bán thời gian với mức lương hậu hĩnh. Tài khoản này đã hướng dẫn anh đi qua nhiều điểm khác nhau và cho người chở tới khu vực biên giới giữa Trung Quốc-Việt Nam. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-4, các đối tượng người Trung Quốc đã dẫn anh Long đi qua đường mòn biên giới. Khi anh yêu cầu cho về nhà thì bị 2 đối tượng đánh đập và ép đi tiếp.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, chúng đưa anh Long chui qua lỗ hổng ở hàng rào thép gai tại biên giới để vào lãnh thổ Việt Nam và bàn giao cho các đối tượng người Việt Nam. Từ đi bộ, xe máy, ô tô, anh Long di chuyển qua nhiều mắt xích khác nhau trước khi lên chiếc xe 7 chỗ BKS 51L-784.60. Chiếc xe này do đối tượng Nguyễn Quang Lương (SN 1974, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) điều khiển, chở thêm 2 người Trung Quốc có cùng ý định từ Việt Nam đi sang Campuchia. Đặc biệt, trong hành trình di chuyển từ Bắc vào Nam, Long nghe được 2 người Trung Quốc kia nói chuyện về việc đang đi sang Campuchia để làm cho các công ty chuyên về cờ bạc và lừa đảo.

Lo lắng mình sẽ bị ép làm công việc này, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 16-4, khi đến khu vực ngã ba Hoa Lư (TP. Pleiku), lợi dụng lúc tài xế dừng ăn dọc đường, anh Long đã xuống xe, chụp lại hình ảnh chiếc ô tô này rồi bỏ trốn. Sau đó, anh báo tin cho lực lượng Công an.

Qua những thông tin thu thập được, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo đó, 1 tổ công tác đã được cử đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xác minh các thông tin liên quan đến chiếc xe BKS 51L-784.60. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định: Ngày 28-4, chiếc xe này đang di chuyển trên quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Bình Phước về Gia Lai. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ 14 (thuộc xã Ia Glai, huyện Chư Sê), lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Quang Lương khi đang điều khiển xe chở theo 1 người Trung Quốc là Zhang Gui (SN 1980, trú tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Lương khai nhận đã đón anh Gui từ biên giới Campuchia ở Bình Phước rồi chở về TP. Đà Nẵng với mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Anh Gui cho hay: Anh làm cho một công ty xây dựng của người Trung Quốc tại Campuchia. Khi xin về phép thăm gia đình thì Công ty đã bố trí cho về bằng đường qua Việt Nam.

Từ kết quả đấu tranh với Nguyễn Quang Lương, khoảng 22 giờ ngày 1-5, Phòng An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP. Đà Nẵng, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an xác minh, bắt giữ đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1973, trú tại Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) đang di chuyển trên xe khách ở khu vực hết đoạn đường cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng rồi di lý về Gia Lai để điều tra. Tuấn là đối tượng có cùng vai trò với Lương khi tổ chức đưa, đón người Trung Quốc đến các địa điểm do các đối tượng khác bố trí sẵn.

Qua đấu tranh với Tuấn, lực lượng Công an đã củng cố hồ sơ, tiếp tục bắt giữ em ruột Tuấn là Phạm Quỳnh Trang (SN 1982, trú tại TP. Nam Định) và chồng Trang là Phạm Trung Tĩnh (SN 1980). Tại cơ quan Công an, Trang và Tĩnh khai đã nhận được thông tin người Trung Quốc từ Lê Quang Lương (SN 1977, trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), sau đó liên lạc với Nguyễn Quang Lương và Tuấn để đưa, đón người Trung Quốc. Mỗi chuyến thực hiện trót lọt, các đối tượng này được hưởng 11-12 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Công Phan-Phó Đội trưởng Đội Điều tra (Phòng An ninh điều tra) cho hay: “Các đối tượng hầu hết đều có mối quan hệ họ hàng, bạn bè nên hoạt động bí mật, giữ kín thông tin cho nhau. Ngay cả trong dịp lễ, chúng tôi đã tỏa đi xác minh từng mắt xích trong vụ án ở rất nhiều địa phương khác nhau như Đồng Tháp, Bình Phước, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng”.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Lê Quang Lương, Nguyễn Quang Lương, Tuấn, Trang và Tĩnh về hành vi tổ chức cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép. Đồng thời ra quyết định truy nã đối với Lê Quang Lương.