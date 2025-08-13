Lẻn vào nghĩa trang lấy trộm máy bơm nước

(GLO)- Công an xã Bình An (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng Ngô Lê Hoài N. (SN 2007) và Đoàn Gia H. (SN 2010, cùng ở xã Tây Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 28-7, Công an xã Bình An nhận được trình báo của ông Lê Văn Dần (SN 1961, ở xã Bình An) về việc máy bơm nước lắp đặt trong Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thành (cũ) bị đánh cắp.

Công an xã khẩn trương xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn và xác định N. và H. đã gây ra vụ trộm.

Đối tượng Ngô Lê Hoài N. tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Theo 2 đối tượng khai nhận, vào khoảng 2 giờ ngày 22-7, N. chở H. đi đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thành (cũ). Sau đó, các đối tượng leo qua tường rào nghĩa trang rồi lấy trộm máy bơm nước dùng để tưới cây đem về nhà của N. cất giấu.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, N. và H. chở máy bơm đến một cơ sở thu mua phế liệu ở xã Tây Sơn bán lấy 100.000 đồng chia nhau tiêu xài.