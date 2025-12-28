Gia Lai: Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng

(GLO)- Sau quá trình mật phục, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ với số lượng lớn, lên đến hơn 300 kg.

Lực lượng Công an đã mật phục để bắt đối tượng Thành (giữa) khi vận chuyển pháo lậu vào lúc rạng sáng 28-12. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 28-12, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển ô tô bán tải BKS 81C-227.xx lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ xã Ia O về xã Ia Krái có nghi vấn chở pháo lậu.

Các trinh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng cùng phương tiện tại Km49 trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe bán tải đang chở theo 210 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống được giấu trong các bao màu đen, tổng trọng lượng là 315 kg.

Số pháo lậu thu giữ có trọng lượng 315 kg. Ảnh: ĐVCC

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã mua số lượng pháo lậu trên từ một đối tượng chưa rõ danh tính sau đó chở đi tiêu thụ.

Mỗi hộp pháo bán ra, đối tượng thu lời khoảng 140 nghìn đồng nên đã bất chấp thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục điều tra truy xét nguồn gốc pháo lậu, giám định với tang vật thu giữ và xác định các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.