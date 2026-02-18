Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công an xã Mang Yang tạm giữ 7 xe máy nẹt pô, lạng lách đêm giao thừa

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 18-2, Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã lập hồ sơ xử lý các trường hợp điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách gây mất an ninh trật tự trong đêm giao thừa.

Trước đó, khuya 16-2 (đêm giao thừa), Công an xã Mang Yang phối hợp cùng Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) địa bàn Mang Yang thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường và phát hiện nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối.

cong-an-xa-mang-yang-da-tam-giu-7-phuong-tien-net-po-lang-lach-anh-dvcc.jpg
Công an xã Mang Yang tạm giữ các phương tiện nẹt pô, lạng lách. Ảnh: ĐVCC

Nhóm này điều khiển xe máy độ chế với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm… gây bất an cho người dân trong thời điểm đón chào năm mới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành khống chế các đối tượng cùng phương tiện đưa về trụ sở làm việc. Qua đó, đã tạm giữ 7 phương tiện của các đối tượng trên. Hầu hết các phương tiện này đều đã qua độ chế, thay đổi kết cấu ban đầu, gây mất an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

hau-het-cac-phuong-tien-deu-da-qua-do-che-thay-doi-ket-cau-khong-dam-bao-tieu-chuan-ky-thuat-anh-dvcc.jpg
Hầu hết các phương tiện đều đã qua độ chế, thay đổi kết cấu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Ảnh: ĐVCC
