Gia Lai: Xử phạt 5 trường hợp điều khiển xe máy độ chế và không có giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 2-2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản xử phạt hơn 101 triệu đồng đối với 5 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, trưa 30-1, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Phú Thiện, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

5 trường hợp xe máy độ chế chạy vào đám cưới, trốn CSGT đã bị phạt nặng. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên này không chấp hành, chạy xe đến gần một đám cưới ven đường, rút chìa khóa rồi bỏ đi. Lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an xã Phú Thiện đưa 5 phương tiện vi phạm về trụ sở để xử lý.

Theo kết quả xác minh, cả 5 trường hợp đều không có giấy phép lái xe, 5 chiếc xe đều đã qua độ chế, tự ý thay đổi kết cấu xe. Cùng với đó là lỗi của 5 chủ phương tiện đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức hình phạt cho các lỗi trên là 101 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Phú Thiện đã mời chị K.M. (SN 2001, trú tại xã Phú Thiện) đến làm việc liên quan đến hành vi quay, phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook với nội dung sai bản chất sự việc gây ảnh hưởng xấu đến lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, M. đã thừa nhận sai phạm của mình và đăng tải thông tin xin lỗi, đính chính lên trang Facebook cá nhân.