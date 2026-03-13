Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: 200 hòa giải viên tham dự tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ DUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-3, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Đức Cơ tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2026. Tham dự hội nghị có 200 hòa giải viên và tổ trưởng tổ hòa giải thuộc 5 xã: Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn và Ia Dom.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tiếp nhận, phân tích và xử lý các vụ việc tranh chấp trong cộng đồng; phương pháp vận động, thuyết phục các bên tự nguyện thỏa thuận.

ong-do-duy-nam-pho-giam-doc-so-tu-phap-tinh-gia-lai-phat-bieu-ve-vai-tro-cua-cong-tac-hoa-giai-o-co-so-tai-buoi-tap-huan.jpg
Ông Đỗ Duy Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai truyền đạt về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở tại buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Tịnh

Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình, kỹ năng lập hồ sơ, báo cáo kết quả hòa giải theo quy định hiện hành; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hòa giải các mâu thuẫn phát sinh tại thôn, làng, tổ dân phố.

Lớp tập huấn cũng tập trung trao đổi những nội dung cơ bản của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

cac-hoa-giai-vien-va-to-truong-to-hoa-cua-5-xa-duc-co-ia-dok-ia-krel-ia-pnon-va-ia-dom-tham-gia-tap-huan.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Tịnh

Thông qua chương trình tập huấn, các hòa giải viên cơ sở được củng cố kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cộng đồng dân cư, giữ gìn đoàn kết trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

Pháp luật

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M., tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ việc hai xe ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Thời sự

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

null