Gia Lai: 200 hòa giải viên tham dự tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở

(GLO)- Ngày 13-3, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Đức Cơ tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2026. Tham dự hội nghị có 200 hòa giải viên và tổ trưởng tổ hòa giải thuộc 5 xã: Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Pnôn và Ia Dom.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tiếp nhận, phân tích và xử lý các vụ việc tranh chấp trong cộng đồng; phương pháp vận động, thuyết phục các bên tự nguyện thỏa thuận.

Ông Đỗ Duy Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai truyền đạt về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở tại buổi tập huấn. Ảnh: Thanh Tịnh

Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình, kỹ năng lập hồ sơ, báo cáo kết quả hòa giải theo quy định hiện hành; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hòa giải các mâu thuẫn phát sinh tại thôn, làng, tổ dân phố.

Lớp tập huấn cũng tập trung trao đổi những nội dung cơ bản của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Tịnh

Thông qua chương trình tập huấn, các hòa giải viên cơ sở được củng cố kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cộng đồng dân cư, giữ gìn đoàn kết trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.