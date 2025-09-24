Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” tại cụm số 2

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 24-9, tại xã Chư Prông, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2025 tại cụm 2, gồm 5 xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Pia và Ia Tôr.

Ngày hội "Công dân với pháp luật" thu hút khoảng 200 cán bộ, công chức, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội và đoàn viên, thanh niên của 5 xã trong cụm tham gia.

ngay-hoi-giup-can-bo-cong-chuc-hoi-vien-doan-vien-hieu-ro-quyen-nghia-vu-va-loi-ich-hop-phap-cua-minh.jpg
Ngày hội giúp cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình. Ảnh: A.H

Tại ngày hội, báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã giới thiệu, phổ biến nhiều quy định pháp luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tiếp cận thông tin cùng Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23-1-2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, các trợ giúp viên pháp lý cũng trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm hỗ trợ kịp thời cho cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

cac-tro-giup-vien-phap-ly-cung-truc-tiep-tu-van-giai-dap-thac-mac-huong-dan-thu-tuc-can-thiet.jpg
Các trợ giúp viên pháp lý trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục cần thiết tại ngày hội. Ảnh: A.H

Ngày hội nhằm cập nhật những kiến thức pháp luật, giúp cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình; qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong cộng đồng.

