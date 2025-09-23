Tiếp thêm động lực cho sinh viên Lào

(GLO)- Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức, nhiều sinh viên Lào đã có thêm cơ hội hòa nhập, hiểu thêm về ngôn ngữ và phong tục nơi mình gắn bó, tiếp thêm động lực cho các em học tập.

Tạo sân chơi gắn kết sinh viên Việt - Lào

Ngày 20.9, 45 sinh viên Lào đang học tập tại các trường: ĐH Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) và CĐ Y tế Gia Lai (phường Quy Nhơn) cùng các sinh viên Việt Nam tham dự Ngày hội văn hóa sinh viên Việt - Lào năm 2025 do Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức tại xã Cát Tiến. Ngày hội diễn ra sôi nổi, thắm tình đoàn kết với các hoạt động biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao, team building, tham quan tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng ở địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Sinh viên Việt Nam - Lào hào hứng tham gia các trò chơi tập thể trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa sinh viên Việt - Lào năm 2025. Ảnh: M.N

Ngày hội để lại nhiều ấn tượng với Maikeo Khounsonesavath - sinh viên Lào mới sang tỉnh Gia Lai từ tháng 2.2025. Maikeo Khounsonesavath vừa hoàn thành khóa học tiếng Việt và chuẩn bị nhập học ngành Dược sĩ tại Trường CĐ Y tế Gia Lai. “Tôi rất vui khi được biểu diễn điệu múa truyền thống của dân tộc mình tại Ngày hội, đồng thời quen được nhiều bạn sinh viên Việt và kết nối với anh, chị sinh viên Lào khóa trước. Điều đó làm tôi tự tin hơn trước khi bước vào học tập tại trường mới”, Maikeo Khounsonesavath bày tỏ.

Giữa tháng 8.2025, Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình tình nguyện, tặng quà cho các gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Toàn với sự tham gia của hơn 40 sinh viên Việt - Lào. Các bạn trẻ cùng nhau cải tạo khu vui chơi và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, giao lưu thể thao cùng ĐVTN địa phương.

Sinh viên Nuannavong Benjnana, lớp Cao đẳng liên thông Điện K18, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, chia sẻ: “Các bạn sinh viên Việt Nam đều rất thân thiện, sẵn sàng hướng dẫn tôi cách nói tiếng Việt chuẩn xác hơn. Tham gia hoạt động tình nguyện, tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị”.

Ấm áp dưới mái nhà chung

Hiện nay, hơn 300 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để giúp sinh viên Lào nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, Hội Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đã thành lập CLB Tiếng Việt QNU vào tháng 3.2025, hỗ trợ thiết thực cho các bạn sinh viên Lào mới đặt chân đến Việt Nam, đang trong giai đoạn học tiếng Việt và chưa được phân ngành học cụ thể.

Sinh viên Việt - Lào tham quan Thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến). Ảnh: M.N

Hằng tuần, CLB triển khai các lớp học giao tiếp tiếng Việt vào buổi tối, đứng lớp hướng dẫn là sinh viên của Trường ĐH Quy Nhơn. Các bạn cùng nhau luyện phát âm, sửa lỗi ngữ pháp, giải thích những tình huống giao tiếp thường gặp trong đời sống hằng ngày. Không chỉ học chữ, sinh viên Lào còn học thêm văn hóa truyền thống của tỉnh Gia Lai.

Sinh viên Phạm Đặng Thùy Trang (năm 4, ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Quy Nhơn), Chủ nhiệm CLB tiếng Việt QNU, cho biết: “CLB như một mái nhà chung để gắn kết sinh viên Việt - Lào. Ngoài học tiếng Việt, chúng tôi còn mời các bạn cùng tham gia hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, để vừa học vừa gắn kết. Chúng tôi cũng biết thêm về nét văn hóa đặc sắc của đất nước Lào”.

Sinh viên Vinatda Phandanouvong, đang học năm 4 Khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh, Trưởng Ban đại diện sinh viên Lào ở Trường ĐH Quy Nhơn, cho hay: “Trong các hoạt động giao lưu, chúng tôi tự hào giới thiệu điệu múa lăm vông, các món ăn truyền thống như tum mak hoong (gỏi đu đủ), khao soi (mì Lào)… đến sinh viên Việt Nam. Ngược lại, sinh viên Lào cũng thích thú khi được tìm hiểu về áo dài, nón lá, món ăn truyền thống của Việt Nam”.

Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tiếp thêm động lực cho sinh viên Lào trong quá trình học tập, rèn luyện. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng bền chặt.