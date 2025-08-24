Sinh viên Việt - Lào tham gia tình nguyện hè tại xã An Toàn

(GLO)- Ngày 23-8, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tình nguyện hè tại xã An Toàn với sự tham gia của hơn 40 đoàn viên, thanh niên và sinh viên Việt Nam, Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Trồng 50 cây sao đen; thực hiện công trình “Đường cờ thanh niên” dài 100 m với 44 lá cờ Tổ quốc; cải tạo sân chơi thiếu nhi tại Trường Mầm non xã An Toàn; sửa chữa nhà cho người cao tuổi neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên cùng trồng cây. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện công trình “Đường cờ thanh niên”. Ảnh: ĐVCC

Sơn, sửa sân chơi thiếu nhi tại Trường Mầm non xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, sinh viên 2 nước còn sinh hoạt hè cho trẻ em, tặng 2 bộ lưới bóng chuyền và giao lưu thể thao với Đoàn Thanh niên xã; trao 2 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho gia đình chính sách, 2 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Không khí vui tươi, hào hứng tại buổi sinh hoạt hè. Ảnh: ĐVCC

Tặng quà cho gia đình chính sách ở xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Chương trình còn có đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ chủ đề “Sinh viên Việt - Lào tự hào tiếp bước” với nhiều tiết mục đặc sắc cùng hoạt động sinh hoạt lửa trại với địa phương.

Đại diện chính quyền xã An Toàn tặng quà lưu niệm cho sinh viên 2 nước. Ảnh: ĐVCC

Sinh viên Lào trình diễn tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Tại đêm giao lưu văn nghệ, Tỉnh đoàn Gia Lai trao 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tặng quà cho trẻ em tại đêm giao lưu văn nghệ. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết: “Chương trình đem đến cho sinh viên Lào những trải nghiệm gần gũi, giúp các bạn hiểu thêm về đời sống, văn hóa Việt; đồng thời cũng là dịp để giới thiệu nét đẹp quê hương mình đến bạn bè Việt Nam. Từ đó, thanh niên hai nước thêm gắn bó, vun đắp tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau học tập, rèn luyện và góp sức cho quê hương, đất nước”.