(GLO)- Chiều 16-12, tại Trại giam Gia Trung, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2025, khích lệ những phạm nhân trẻ phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

Anh Đỗ Đức Thanh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Thúy

“Hành trình của niềm tin” năm 2025 được tổ chức nhằm thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTPH-CAT-UBH-TGGT ngày 11-5-2022 giữa Công an tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Trại giam Gia Trung về “Giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2022 - 2025”.

Chương trình huy động sự đóng góp tích cực của các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam trong công tác giáo dục, hỗ trợ phạm nhân độ tuổi thanh niên đang chấp hành cải tạo; giúp phạm nhân hiểu rõ hơn giá trị của lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân và nhận diện cơ hội làm lại cuộc đời sau khi chấp hành xong án phạt, từ đó có thêm động lực và niềm tin để nỗ lực cải tạo tốt.

Đồng hành cùng phạm nhân trẻ làm lại cuộc đời

Tại chương trình, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ với 200 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung.

Thông qua những câu chuyện thực tế về quá trình lập nghiệp, vượt khó, các phạm nhân được định hướng về kỹ năng nghề nghiệp, tư duy lao động cũng như những cơ hội việc làm sau khi trở về địa phương; góp phần giúp họ chủ động chuẩn bị hành trang cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao tặng 30 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn - Hội đối với thanh niên từng lầm lỗi, góp phần khích lệ họ phấn đấu vươn lên, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.