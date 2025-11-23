Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trại giam Gia Trung quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ

KIM THANH
(GLO)- Sáng 22-11, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm đóng góp nhu yếu phẩm thiết yếu để chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Trong 1 buổi vận động, đơn vị đã quyên góp được nhiều nhu yếu phẩm như: mì tôm, nước suối, sữa, quần áo, chăn... với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng.

can-bo-chien-si-trai-giam-gia-trung-ung-ho-cac-nhu-yeu-pham-thiet-yeu-cho-ba-con-bi-thiet-hai-do-bao-lu.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung quyên góp các nhu yếu phẩm thiết yếu tặng bà con. Ảnh: Kim Thanh

Những phần quà này được Đoàn Thanh niên đơn vị vận chuyển xuống các phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây (Gia Lai), xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) để phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp trao tặng cho người dân.

Đại úy Hà Duy Khánh - Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Gia Trung chia sẻ: “Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm mong rằng những phần quà này sẽ phần nào hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt”.

can-bo-chien-si-va-doan-vien-tap-ket-hang-hoa-ra-xejpg-t.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung tập kết hàng hóa ra xe. Ảnh: Kim Thanh

Sau đợt quyên góp này, Đoàn cơ sở Trại giam Gia Trung tiếp tục vận động các nguồn lực để chia sẻ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

