Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2025

(GLO)- Ngày 12-11, Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2025. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng đại diện gia đình phạm nhân đang chấp hành án.

Đây là hoạt động thường niên nhằm góp phần tạo động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tại hội nghị, đại diện Ban Giám thị Trại giam Gia Trung thông báo kết quả công tác giáo dục, thực hiện chế độ chính sách, cùng các hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân.

Các đại biểu dự hội nghị do Trại giam Gia Trung tổ chức. Ảnh: T.D

Theo đó, đơn vị đã chấp hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019; đảm bảo đầy đủ các chế độ ăn ở, chăm sóc y tế; thực hiện đúng quy định về thăm gặp, gửi quà; duy trì tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân định kỳ. Nhờ đó, công tác giáo dục, cải tạo đạt kết quả đáng ghi nhận. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 1.951 lượt phạm nhân được giảm án, 356 phạm nhân được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện thân nhân và các phạm nhân bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại giam Gia Trung trong quá trình chấp hành án, giúp phạm nhân nhận thức rõ lỗi lầm, ổn định tâm lý, nỗ lực cải tạo.

Đại diện Trại giam Gia Trung trao chứng chỉ học nghề cho phạm nhân. Ảnh: T.D

Dịp này, Trại giam Gia Trung đã trao chứng chỉ học nghề cho 245 phạm nhân hoàn thành các khóa đào tạo nghề như: may mặc, hàn điện, điện dân dụng, trồng rau an toàn, chăm sóc khai thác mủ cao su. Trại giam Gia Trung cũng tặng 50 suất quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, 8 suất quà cho trẻ em theo mẹ vào trại (dưới 36 tháng tuổi) và các phạm nhân ít có điều kiện thăm gặp.

null