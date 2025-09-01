Trại giam Gia Trung và Trại tạm giam số 2 có 260 phạm nhân được đặc xá

(GLO)- Sáng 1-9, Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) và Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Dự lễ công bố quyết định đặc xá có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị và cơ quan Tư pháp của tỉnh.

Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung trao giấy chứng nhận đặc xá cho

﻿phạm nhân. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã công bố Quyết định số 1693/QĐ-CTN ngày 29-8-2025 của Chủ tịch nước đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2); Quyết định số 1728/QĐ-CTN ngày 31-8-2025 của Chủ tịch nước đặc xá cho 105 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Đợt này, Trại giam Gia Trung có 235 phạm nhân được đặc xá trong tổng số 3.643 phạm nhân. Trong đó, phạm nhân được đặc xá trước thời hạn nhiều nhất với thời gian 7 năm 3 tháng 5 ngày.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

﻿ Ảnh: Minh Ngọc

Trong khi đó, Trại tạm giam số 2 có 25 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các phân trại trực thuộc được đặc xá. Phần lớn trong số này là các phạm nhân bị kết án về các tội “đánh bạc” (8 trường hợp) và “gây rối trật tự công cộng” (12 trường hợp). Phạm nhân được giảm án nhiều nhất với thời gian giảm là 1 năm 11 tháng 19 ngày.

Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình chấp hành án phạt tù tốt, thực sự ăn năn hối cải, tích cực lao động cải tạo và đáp ứng đầy đủ điều kiện được hưởng đặc xá theo quy định.

Phạm nhân vui mừng khi được gặp lại người thân.

﻿Ảnh: Bá Bính

Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, tạo động lực cho những người lầm lỗi có thêm cơ hội sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.