Khẩn trương triển khai thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá đợt 2

(GLO)- Chiều 8.7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2025 (đợt 30/4) và triển khai công tác đặc xá đợt 2 năm 2025.

Tham dự chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2025 (đợt 30/4) và triển khai công tác đặc xá đợt 2 năm 2025 có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình-Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến-Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Bộ Công an. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Hội trường Công an tỉnh của 34 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2025 đợt 1, tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hằng

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân và lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, dịp 30.4.2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 8.056 người, trong đó có 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Công tác đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, đánh giá những tồn tại hạn chế và đề xuất triển khai thực hiện công tác đặc xá đợt 2 năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thành viên Hội đồng và các địa phương trong phối hợp thực hiện công tác đặc xá đợt 1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đề nghị tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đặc xá; khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đặc xá đợt 2, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong việc thẩm tra hồ sơ đề nghị đặc xá, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các tổ thẩm định liên ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện việc thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá ở các đơn vị, địa phương theo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ theo đúng pháp luật về đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.