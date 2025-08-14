Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với xã Kbang và Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ-HỮU LANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-8, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Chiến-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai làm việc với 2 xã Kbang và Đak Đoa về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo báo cáo của xã Kbang và Đak Đoa, từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương được chú trọng triển khai với các giải pháp đồng bộ nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả 3 chỉ số.

54350fd636ccbe92e7dd.jpg
Ban ATGT tỉnh làm việc với xã Đak Đoa. Ảnh: N.T

Cụ thể, tại xã Kbang, trong 6 tháng đầu năm 2025 xảy ra 5 vụ, làm 3 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 5 vụ, tăng 3 người chết và tăng 5 người bị thương.

Còn tại xã Đak Đoa, trong 8 tháng năm 2025 xảy ra 9 vụ, làm 6 người chết, 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, tăng 2 vụ, tăng 5 người chết và 3 người bị thương. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông do vi phạm quy tắc nhường đường, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tránh, vượt, chuyển hướng sai quy định. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số ở 2 xã Kbang và Đak Đoa còn cao.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo chính quyền, phòng chức năng của 2 địa phương và các thành viên trong đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh đã phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị 2 xã khẩn trương kiện toàn Ban An toàn giao thông sau sáp nhập, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước thềm năm học mới 2025-2026.

quoc-lo-qua-xa-dak-doa-xay-ra-nhieu-vu-tngt.jpg
Quốc lộ qua xã Đak Đoa xảy ra nhiều vụ TNGT. Ảnh: N.T

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng ghi nhận những kiến nghị của xã Đak Đoa về tình trạng hư hỏng mặt đường, bất cập trong lắp đặt đèn tín hiệu trên Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã để tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khắc phục.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

null