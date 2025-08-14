Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với xã Kbang và Đak Đoa

(GLO)- Ngày 14-8, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Chiến-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai làm việc với 2 xã Kbang và Đak Đoa về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo báo cáo của xã Kbang và Đak Đoa, từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương được chú trọng triển khai với các giải pháp đồng bộ nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả 3 chỉ số.

Ban ATGT tỉnh làm việc với xã Đak Đoa. Ảnh: N.T

Cụ thể, tại xã Kbang, trong 6 tháng đầu năm 2025 xảy ra 5 vụ, làm 3 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 5 vụ, tăng 3 người chết và tăng 5 người bị thương.

Còn tại xã Đak Đoa, trong 8 tháng năm 2025 xảy ra 9 vụ, làm 6 người chết, 10 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2024, tăng 2 vụ, tăng 5 người chết và 3 người bị thương. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông do vi phạm quy tắc nhường đường, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tránh, vượt, chuyển hướng sai quy định. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số ở 2 xã Kbang và Đak Đoa còn cao.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo chính quyền, phòng chức năng của 2 địa phương và các thành viên trong đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh đã phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị 2 xã khẩn trương kiện toàn Ban An toàn giao thông sau sáp nhập, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên; ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước thềm năm học mới 2025-2026.

Quốc lộ qua xã Đak Đoa xảy ra nhiều vụ TNGT. Ảnh: N.T

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng ghi nhận những kiến nghị của xã Đak Đoa về tình trạng hư hỏng mặt đường, bất cập trong lắp đặt đèn tín hiệu trên Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã để tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm khắc phục.