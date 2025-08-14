Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 2-3-2025, tại đoạn đường trước số nhà 339A Lê Duẩn thuộc địa phận phường An Phú, (tỉnh Gia Lai), 1 nam thanh niên điều khiển mô tô va chạm và làm quân nhân Lã Thế Anh bị ngã xuống đường dẫn đến thương tích.

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, nam thanh niên nói trên đã cùng anh Trương Văn Hải (người dân có mặt tại hiện trường) đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai thì nam thanh niên rời đi, không để lại thông tin liên lạc.

Quá trình kiểm tra trích xuất camera xác định: Nam thanh niên cao khoảng 1,7 m, người gầy, mặc quần tây, áo cổ chui màu trắng, đi giày thể thao màu đen trắng, có đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Mô tô là loại xe số, có màu đen, mâm vành đúc đen.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 đề nghị ai là đối tượng có liên quan đến vụ án thì kịp thời liên hệ với cơ quan điều tra.