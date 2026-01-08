Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung"

THẢO KHUY
(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với các nhà hảo tâm vận động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn. 

Hoạt động được triển khai nhằm hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" với phương châm “Quang Trung thần tốc”; đồng thời, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trường hợp được hỗ trợ là bà Nguyễn Thị Huệ (thôn Nam Tượng 3, xã An Nhơn Tây). Gia đình bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con trai bà là anh Nguyễn Ngọc Châu mắc bệnh tâm thần. Ngôi nhà gia đình đang sinh sống bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 13.

chien-dich-quang-trung.jpg
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Huệ được xây dựng khang trang. Ảnh: ĐVCC

Qua vận động, tổng kinh phí huy động được 112,7 triệu đồng. Trong đó, 82 triệu đồng được sử dụng để sửa chữa nhà ở với các hạng mục: lợp lại mái, trét và quét vôi tường, lát gạch nền nhà, xây dựng nhà vệ sinh và nhà tắm.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây còn vận động trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

chien-dich-quang-trung-2.jpg
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Nhơn Tây đã vận động trao tặng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho bà Huệ. Ảnh: ĐVCC

Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần giúp gia đình bà Nguyễn Thị Huệ ổn định cuộc sống.

Phần kinh phí còn lại được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục quản lý, hỗ trợ trong 15 tháng, mỗi tháng 2 triệu đồng để giúp gia đình trang trải sinh hoạt.

