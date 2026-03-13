Bụi công trường “bủa vây” khu dân cư

(GLO)- Gần 2 tháng nay, nhiều hộ dân sống dọc quốc lộ 14, khu vực trước Khu công nghiệp Nam Pleiku (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) phải đóng kín cửa cả ngày để tránh bụi đất.

Hoạt động san ủi, vận chuyển đất tại công trường khiến bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân thôn Tân Phú (xã Ia Tôr), tình trạng bụi đất từ khu công nghiệp (KCN) bay vào khu dân cư xuất phát từ việc đơn vị thi công tiến hành san ủi, bóc lớp đất mặt để triển khai hạng mục san nền trong KCN.

Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhiều phương tiện như xe ben, xe múc hoạt động liên tục để san gạt, vận chuyển đất. Từ khu vực công trường, bụi đất theo gió bay thẳng ra QL 14 rồi tràn vào khu dân cư. Mỗi khi gió thổi mạnh, bụi đỏ cuộn lên thành từng đám, phủ kín khu vực xung quanh.

Không chỉ nhà cửa, cây cối mà cả mặt đường cũng bị bụi đất bao phủ. Có thời điểm, bụi dày đặc khiến người tham gia giao thông khó quan sát phía trước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhà ở đối diện KCN, bà Nguyễn Thị Hoan bức xúc: “Bụi đất bay vào nhà suốt ngày đêm. Để tránh bụi, gia đình tôi phải quây bạt khắp nơi, các lỗ thông gió cũng bịt kín nên trong nhà lúc nào cũng tối om”.

Nhiều hộ dân phải giăng bạt, phủ ni lông để hạn chế bụi bay vào nhà. Bà Hoan cho biết: "Đồ dùng trong nhà lúc nào cũng phủ lớp bụi đỏ, mắt cay xè vì bụi. Người dân đã nhiều lần phản ánh với thôn và UBND xã, mong sớm có biện pháp xử lý”.

Còn bà Lê Thị Thọ (thôn Tân Phú) thì ngày nào cũng phải bật máy bơm tưới nước từ sân ra ngõ để giảm bụi bay vào nhà. “Nhà tôi che chắn đủ kiểu nhưng bụi vẫn bay vào. Cửa nhà phải đóng kín cả ngày, hàng xóm nhiều khi không thấy mặt nhau. Bà con mong chính quyền và đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục” - bà Thọ chia sẻ.

Người dân phải tưới nước từ sân ra ngõ để hạn chế bụi bay vào nhà. Ảnh: M.P

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Ia Tôr - cho biết: Chính quyền địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và làm việc với Ban Quản lý KCN Nam Pleiku để có biện pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm bụi.

Theo đại diện chủ đầu tư, vị trí phát sinh bụi thuộc hạng mục san nền trong KCN do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sơn Anh thi công. Gói thầu có giá trị gần 7 tỷ đồng, khởi công từ ngày 20-1 và dự kiến hoàn thành vào ngày 20-4.

Ông Hoàng Trọng Thắng - Phó Giám đốc KCN Nam Pleiku (Chi nhánh KCN VRG Gia Lai - Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê) cho hay: Đơn vị đã yêu cầu nhà thầu thường xuyên tưới nước trên các tuyến đường nội bộ, đồng thời khống chế tốc độ tối đa 20 km/giờ đối với các phương tiện vận chuyển trong công trường để hạn chế bụi.

“Tuy nhiên, hiện đang vào mùa khô, gió lớn nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn” - ông Thắng nói.

Đơn vị thi công san ủi, bóc lớp đất mặt để triển khai hạng mục san nền, cuốn theo bụi đất bay mù mịt ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh. M.P

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Giang - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sơn Anh thì cho rằng, đơn vị đã bố trí xe tưới nước dọc các tuyến đường và tại khu vực san nền.

Tuy nhiên, do đang bóc lớp đất mặt, gặp thời tiết nắng nóng, gió mạnh nên khó tránh khỏi tình trạng bụi phát tán. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tưới nước, lu lèn và triển khai thêm các biện pháp nhằm hạn chế tối đa bụi ảnh hưởng đến người dân.

Dự án KCN Nam Pleiku được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 9-2019, quy mô gần 200 ha, tổng vốn hơn 500 tỷ đồng, do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án khởi công năm 2019, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2022 và triển khai giai đoạn 2 trong các năm 2023-2024, hướng tới lấp đầy KCN trong 5 năm. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý, quy hoạch đất đai, cấp phép và đấu nối giao thông nên tiến độ bị chậm.

Đến nay, tỷ lệ lấp đầy mới đạt khoảng 30% và dự kiến đưa vào hoạt động tháng 10-2026. Trong quá trình thi công, việc kiểm soát bụi và các tác động môi trường cần được thực hiện chặt chẽ hơn. Người dân quanh khu vực mong chủ đầu tư và đơn vị thi công sớm có giải pháp giảm bụi, bảo đảm môi trường sống và an toàn giao thông.