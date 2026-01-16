Người dân Kon Gang bức xúc vì bụi từ xưởng xay xát cà phê

(GLO)- Vào mùa cao điểm thu hoạch cà phê, hàng chục hộ dân tại thôn 3 (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) thường xuyên phải “sống chung” với khói bụi từ xưởng xay xát của Công ty Cà phê Đak Đoa - Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Từ khoảng 19 giờ hằng ngày, gia đình anh Nguyễn Đình Minh (thôn 3, xã Kon Gang) phải đóng kín tất cả các cửa để tránh bụi. Không những vậy, anh còn dùng đủ mọi vật dụng có thể để bịt kín các lỗ thông gió trên tường.

Người dân sống xung quanh bờ tường của xưởng xay xát cà phê bức xúc vì bụi gây ô nhiễm. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, với không gian khá bí bách đó, bụi vẫn len lỏi qua các khe hở bay vào nhà. Mỗi buổi sáng, gia đình anh Minh lại phải quét dọn lớp bụi bám trên nền nhà và đồ đạc.

“Bụi trên nền nhà thì còn quét dọn được, chứ bụi bám vào các vật dụng, quần áo thì rất khó chịu. Một ngày có khi phải vài lần lau nhà vì cứ vừa lau xong lại có bụi bám. Khổ nhất là phải trực tiếp hít bụi nên rất lo ngại các bệnh liên quan đến đường hô hấp” - anh Minh bày tỏ.

Theo anh Minh, gia đình anh cùng các hộ dân trong khu vực từ tỉnh Hải Dương (cũ) vào nơi đây lập nghiệp từ những năm 90 của thế kỷ trước. Các khu dân cư cũng đã hình thành ổn định từ thời điểm đó.

Từ khoảng năm 2003, Công ty Cà phê Đak Đoa bắt đầu xây dựng xưởng xay xát trong khu vực này với diện tích hàng ngàn m2 để phục vụ vùng trồng cà phê lớn của Công ty tại địa phương. Cũng từ đó, hàng năm người dân xung quanh xưởng đều phải chịu đựng lượng bụi phát sinh trong quá trình phơi và xay xát.

Sau khi người dân bày tỏ ý kiến trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường, Công ty đã chuyển sang xay xát vào buổi tối và đêm khuya. Bên cạnh đó, khu vực xay xát được dùng bạt che đậy để giảm bụi.

Tuy nhiên, tình trạng bụi gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh chỉ được hạn chế một phần chứ chưa được giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Văn Trường bức xúc: “Không chỉ lúc xay xát gây bụi, khi thu gom cà phê khô, công nhân thay vì quét dọn thì lại dùng máy thổi công suất lớn, bất chấp bụi bay ra khu vực dân cư.

Nhà tôi lắp hệ thống điện mặt trời, bụi bám lên các tấm pin khiến công suất giảm khá nhiều. Lo nhất là ảnh hưởng sức khỏe của trẻ con. Con cháu chỉ về chơi một chút rồi đi chứ không dám ở lâu vì sợ bụi. Mỗi năm, chúng tôi đều phải chịu đựng như vậy khoảng 3-4 tháng”.

Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng thôn 3 - thông tin: Người dân đã nhiều lần ý kiến lên cơ quan chức năng về vấn đề này. Sau đó, các đơn vị cũng làm việc với phía Công ty để bổ sung thêm phương án khắc phục nhằm hạn chế bụi gây ô nhiễm cho các hộ dân sống xung quanh xưởng xay xát.

“Năm nay, mùa xay xát cà phê cũng vừa bắt đầu. Chúng tôi sẽ rà soát, ghi nhận ý kiến của bà con để kiến nghị lên cấp trên. Nếu tình trạng ô nhiễm còn tiếp diễn, Công ty cần có thêm biện pháp để đảm bảo môi trường trong sạch cho bà con” - ông Nam chia sẻ.

Khu vực xay xát của Công ty Cà phê Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang - cho hay: UBND xã luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến vấn đề vệ sinh môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời. Trong vụ thu hoạch cà phê này, xã đã nhắc nhở một số cơ sở để xảy ra tình trạng xả khói khi sấy cà phê, ảnh hưởng đến dân sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang khẳng định: “Về tình trạng tại xưởng xay xát của Công ty Cà phê Đak Đoa, UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế khẩn trương nắm bắt tình hình, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và làm việc với Công ty để có phương án vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo môi trường trong sạch cho người dân”.