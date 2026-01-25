Phường Hoài Nhơn Đông ra mắt mô hình “Phường, tổ dân phố kiểu mẫu - 100% bao phủ BHYT”

(GLO)- Ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn Đông vừa ra mắt mô hình “Phường, tổ dân phố kiểu mẫu - 100% bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT)” và triển khai kế hoạch thực hiện mô hình trên địa bàn phường, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân.

Mô hình được thành lập nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển BHYT; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT.

Phường Hoài Nhơn Đông đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn phường đạt hơn 98% và đến năm 2027 đạt 100%.

Trao Bảng công nhận Tổ dân phố kiểu mẫu 100% bao phủ BHYT năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Kế hoạch thực hiện mô hình cũng xác định 2 giải pháp trọng tâm, gồm: phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất; đồng thời thực hiện đối soát cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu bảo hiểm, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, từ đó xác định chính xác các nhóm đối tượng cần vận động tham gia BHYT.

Cùng với đó, địa phương tổ chức ký cam kết thi đua giữa các tổ dân phố; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố.

Việc triển khai mô hình được thực hiện theo các phương châm: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân thực hiện”; “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với khẩu hiệu “BHYT - Lá chắn cộng đồng, vì sức khỏe gia đình Việt”.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động người dân tham gia BHYT năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Hiện tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn phường đạt 35.186/36.282 người, tỷ lệ bao phủ đạt 96,5% dân số. Trong năm 2025, 27/27 tổ dân phố hoàn thành chỉ tiêu BHYT; trong đó, nhiều tổ dân phố đạt tỷ lệ bao phủ cao như Mỹ Thọ, Mỹ Khánh, Xuân Vinh.

Mô hình “Phường, tổ dân phố kiểu mẫu - 100% bao phủ BHYT” tại phường Hoài Nhơn Đông là mô hình điểm đầu tiên của tỉnh được lựa chọn triển khai, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền phường trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn.