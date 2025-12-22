Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Xóa bỏ sự chênh lệch về chính sách

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra đối với Gia Lai là sớm thống nhất các chính sách an sinh xã hội đang được áp dụng khác nhau trên cùng địa bàn. Trong đó, chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

chinh-sach-1.jpg
Nhân viên Bảo hiểm xã hội tư vấn chính sách BHYT cho người dân. Ảnh: N.M

Trước thời điểm sáp nhập, tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ) đều ban hành nghị quyết riêng về hỗ trợ đóng BHYT.

Cụ thể, Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14-7-2023 của HĐND tỉnh Bình Định quy định ngân sách địa phương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo (70% còn lại do ngân sách trung ương hỗ trợ); hỗ trợ 30% mức đóng đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ 100% mức đóng cho người nhiễm HIV và bệnh nhân phong có di chứng tàn tật.

Trong khi đó, Nghị quyết số 80/2024/NQ-HĐND ngày 10-7-2024 của HĐND tỉnh Gia Lai (cũ) quy định mức hỗ trợ có sự khác biệt. Theo nghị quyết này, người thuộc hộ cận nghèo được hưởng mức hỗ trợ tương tự tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, ngân sách địa phương chỉ hỗ trợ 10% mức đóng BHYT.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai (cũ) còn quy định hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (DTTS) và một số nhóm người DTTS sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 nhưng không còn thuộc danh sách giai đoạn 2021-2025 với lộ trình hỗ trợ kéo dài đến hết ngày 31-10-2026.

Việc tồn tại song song 2 chính sách khác nhau trên cùng địa bàn sau sáp nhập đã bộc lộ nhiều bất cập trong tổ chức thực hiện; không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, triển khai chính sách BHYT mà còn dễ phát sinh sự so sánh, tâm tư trong nhân dân.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh được ban hành nhằm bảo đảm thống nhất, có cơ sở pháp lý rõ ràng và phù hợp với quy định pháp luật.

Áp dụng khung hỗ trợ thống nhất

Ông Đặng Văn Lý - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - cho biết: “Trước đây, cùng một nhóm đối tượng nhưng mức hỗ trợ khác nhau khiến công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân gặp nhiều khó khăn. Khi nghị quyết mới được ban hành, việc triển khai sẽ đồng bộ hơn, người dân cũng yên tâm hơn khi tham gia BHYT”.

Theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND, người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng; 70% mức đóng còn lại do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

Học sinh, sinh viên là người DTTS được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 50%, 20% còn lại do đối tượng tự đóng.

Riêng học sinh, sinh viên là người DTTS sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 nhưng không còn thuộc danh sách giai đoạn 2021-2025 thì 70% mức đóng còn lại tiếp tục do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

Đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng; ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 30%; 50% mức đóng còn lại do người tham gia tự đóng.

chinh-sach-3.jpg
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng 110 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: ĐVCC.

Người DTTS đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, 10% còn lại do đối tượng tự đóng; thời gian hỗ trợ là 36 tháng kể từ thời điểm xã không còn thuộc diện khó khăn.

Riêng các trường hợp đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà không còn trong danh sách giai đoạn 2021-2025 được hỗ trợ đến hết ngày 31-10-2026.

Người nhiễm HIV và bệnh nhân phong có di chứng khuyết tật được hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất theo quy định.

