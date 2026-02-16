Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Người khuyết tật nỗ lực lao động, lan tỏa tinh thần vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bằng ý chí, tinh thần tự lực và sức lao động bền bỉ, nhiều người khuyết tật ở Gia Lai đã vượt qua mặc cảm, chủ động mưu sinh để nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

Lao động là điểm tựa vươn lên

Bị khuyết tật ở chân nhưng anh Nguyễn Văn Nhơn (phường Bình Định) vẫn nỗ lực học hỏi, mày mò để vừa trồng mai, vừa chăn nuôi bò và bồ câu. Vườn mai phục vụ thị trường Tết, tạo nguồn thu dài hạn; còn đàn bò và bồ câu mang lại thu nhập đều đặn quanh năm cho gia đình anh.

no-luc-lao-dong-3.jpg
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai thăm vườn mai của anh Nguyễn Văn Nhơn (phường Bình Định). Ảnh: Nhật Vũ

Con đường mưu sinh ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Nhơn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên không ít lần gặp trắc trở. Tuy vậy, anh âm thầm vừa làm vừa học, từng bước rút kinh nghiệm trên chính ruộng vườn của mình.

Anh Nhơn chia sẻ: “Suy nghĩ của tôi rất lạc quan, còn sức thì còn làm. Được sự quan tâm của các cấp, đoàn thể, tôi mạnh dạn trồng vài trăm gốc mai và nuôi bò, bồ câu để cải thiện kinh tế gia đình. Tôi chỉ mong có sức khỏe và thêm vốn để tiếp tục đầu tư làm ăn”.

Cũng chọn con đường tự lực mưu sinh, anh Phạm Thanh Giảng (xã Vân Canh) dù bị teo cơ hai chân, đi lại khó khăn nhưng vẫn là trụ cột của gia đình 4 người.

Vợ thường xuyên đau ốm, 2 con đang tuổi ăn học, trong khi mức trợ cấp xã hội hằng tháng chỉ đủ trang trải một phần sinh hoạt, buộc anh phải tìm hướng đi để nuôi sống gia đình.

Anh Giảng đã cùng vợ xây dựng vườn ươm keo giống tại địa phương. Dù việc di chuyển và thao tác gặp nhiều trở ngại, anh vẫn kiên trì lao động. Nhờ sự cần mẫn và biết tính toán, vườn ươm dần mang lại thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

Nói về động lực để không bỏ cuộc, anh Giảng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Tôi tàn ở đôi chân chứ không cho phép mình tàn ở ý chí. Còn lo được cho vợ con là tôi còn làm”.

Chính suy nghĩ ấy đã giúp anh vượt qua mặc cảm, vững vàng trước những khó khăn thường trực.

Nghị lực thắp sáng niềm tin sống

Nếu nhiều người đàn ông chọn ruộng vườn làm điểm tựa thì với không ít phụ nữ khuyết tật, hành trình vượt khó lại bắt đầu từ chính mái ấm gia đình.

Chị Phạm Thị Mộng Thành (phường An Nhơn Nam) bị tai nạn giao thông năm 28 tuổi, dẫn đến chấn thương cột sống cổ, liệt hoàn toàn cánh tay trái. Từ một phụ nữ khỏe mạnh, chị trở thành người khuyết tật vận động, có thời điểm mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào gia đình.

Những lúc tưởng chừng gục ngã, chính các con đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp chị đứng dậy.

no-luc-lao-dong-1.jpg
Mỗi tuần, chị Phạm Thị Mộng Thành (phường An Nhơn Nam) đều dành 1 ngày đóng gói sản phẩm bột ngũ cốc để bỏ mối cho bạn hàng. Ảnh: Nguyễn Muội

Sau thời gian phục hồi chức năng, có thể tự chăm lo bản thân, chị Thành sinh con thứ hai. Trong quá trình nuôi con, nhận thấy con bị dị ứng với sữa bò và sữa công thức, chị mày mò làm bột ngũ cốc từ các loại hạt tự nhiên để bổ sung dinh dưỡng.

Thấy con hợp và khỏe mạnh hơn, chị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và bán cho người quen. Năm 2017, chị lấy tên con là Mon Mon để đặt tên cho sản phẩm, xem như một cột mốc mới trong hành trình mưu sinh.

Những ngày trong tuần, chị vừa chăm con, vừa nhận giữ thêm vài trẻ tại nhà; cuối tuần lại tất bật chế biến bột ngũ cốc để bỏ mối cho người quen và một số bạn hàng.

Khi con vào lớp 1, chị nghỉ giữ trẻ để toàn tâm đưa đón, chăm sóc con đi học. Khoảng 1 năm trở lại đây, chị mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà nhằm tăng thu nhập, chủ động hơn trong cuộc sống. Chị cũng duy trì đều đặn việc chế biến sản phẩm ngũ cốc Mon Mon.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thành trải lòng: “Tai nạn lấy đi của tôi một cánh tay nhưng các con giúp tôi giữ lại được niềm tin. Tôi làm việc để con thấy rằng mẹ vẫn sống và lao động bằng chính sức mình”.

Còn chị Trần Thị Kim Tuyết (phường An Nhơn) bị khuyết tật bẩm sinh, đôi tay co quắp, không thể cầm nắm như người bình thường. Ngay từ nhỏ, chị đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để theo kịp bạn bè.

Nhờ sự hỗ trợ của gia đình và ý chí bền bỉ, chị hoàn thành chương trình THCS, sau đó theo học nghề may công nghiệp tại Trường Dạy nghề người tàn tật Trung ương 2.

Lập gia đình, sinh con, chị không theo nghề may mà gắn bó với công việc chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán nhỏ. Từng lứa heo, đàn gà, bó rau sạch được chị chắt chiu mang ra chợ bán, cùng với nghề sửa chữa điện cơ của chồng để nuôi con ăn học. Nỗ lực ấy đã được đền đáp khi các con trưởng thành, có việc làm ổn định.

Với chị Tuyết, điều quan trọng không phải thu nhập cao hay thấp mà là giữ được lòng tự trọng và niềm tin cho con cái. Chị nói: “Tôi không mong ai thương hại. Tôi chỉ muốn con tôi tự hào rằng mẹ khuyết tật nhưng chưa bao giờ chịu thua số phận”.

Những người khuyết tật ấy đã chọn lao động, chọn yêu thương và chọn niềm tin để tự khẳng định mình, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực trong cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Không để khuyết tật ngăn bước chân đến giảng đường

Không để khuyết tật ngăn bước chân đến giảng đường

(GLO)- Chinh phục tri thức vốn là hành trình đầy gian nan, với những người khuyết tật lại càng thêm thử thách. Thế nhưng, bằng nghị lực và tinh thần lạc quan, hai sinh viên Nguyễn Gia Bảo, Hoàng Nguyễn Anh Thư đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, phấn đấu học tập tốt.

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Đời sống

(GLO)- “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức đã mang đến không khí sum vầy, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả.

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 9-2, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc Tết tại phường Ayun Pa và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo. Cùng ngày, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng quà cho người có công và các hộ khó khăn tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân khó khăn

Công an tỉnh Gia Lai bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 8-2, tại xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai.

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Giảm nghèo bền vững, mang mùa xuân về vùng biên

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, các xã biên giới Ia Nan, Ia O khoác lên mình diện mạo tươi mới. Trên những tuyến đường nhựa, bê tông sạch sẽ nối liền các thôn, làng, nhiều ngôi nhà kiên cố dần hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cà phê, cao su.

Chân chất chợ cá ven biển.

Chân chất chợ cá ven biển

Xã hội

(GLO)- Gắn bó với ngư dân bao đời, các chợ cá ven biển Đông Gia Lai không chỉ là nơi mua bán hải sản, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng của làng biển, phản ánh sinh động đời sống lao động cần mẫn, bền bỉ của cư dân miền biển.

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Đời sống

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay tổ chức tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang theo hơi ấm sẻ chia, tinh thần đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Thời sự - Bình luận

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Đời sống

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

Xã hội

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

Đời sống

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

Đời sống

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

null