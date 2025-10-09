Không để khuyết tật ngăn bước chân đến giảng đường

(GLO)- Chinh phục tri thức vốn là hành trình đầy gian nan, với những người khuyết tật lại càng thêm thử thách. Thế nhưng, bằng nghị lực và tinh thần lạc quan, hai sinh viên Nguyễn Gia Bảo, Hoàng Nguyễn Anh Thư đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, phấn đấu học tập tốt.

Chiều muộn, sau khi kết thúc môn học, Nguyễn Gia Bảo (SN 2005, sinh viên năm 3, ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Quy Nhơn) chậm rãi bước đi dọc lề đường để trở về ký túc xá. Mắc khuyết tật bẩm sinh về thị lực, đôi mắt của Bảo chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi vài mét, từng bước đi đều cần sự cẩn trọng. Hành trình đến giảng đường của Bảo cũng vất vả hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nguyễn Gia Bảo (ở giữa) được cô giáo và bạn cùng lớp động viên, hỗ trợ trong học tập. Ảnh: Minh Nhật

“Em bị khuyết tật thị giác từ nhỏ, bố mẹ đã đưa em đi nhiều nơi để chữa trị nhưng không cải thiện được. Em chưa bao giờ cho phép mình chùn bước, vì em tin rằng, chỉ có sự nỗ lực mới giúp mình đi tiếp”, Bảo chia sẻ.

Nhà ở xã Tuy Phước Tây, chiều Chủ nhật hằng tuần, Bảo bắt xe lên trường để chuẩn bị cho tuần học mới. Trong lớp học, thầy cô thường sắp xếp cho Bảo ngồi ở bàn đầu để dễ theo dõi bài giảng. Bạn bè trong lớp cũng nhiệt tình hỗ trợ, giúp Bảo nắm chắc kiến thức. Bảo cũng luôn tự nhủ mình phải cố gắng không ngừng gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác. Nhờ vậy, kết thúc năm học 2024 - 2025, Bảo đạt điểm trung bình 7,99, một thành tích đáng nể của sinh viên khuyết tật.

Bảo tâm sự: “Em chọn học ngành Công tác xã hội vì muốn hiểu hơn về cách giúp đỡ những người khuyết tật như em. Khi có kiến thức chuyên môn, em mong có thể hỗ trợ, tư vấn và giúp những người cùng hoàn cảnh hòa nhập cộng đồng, để không ai cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Mỗi lần đến giảng đường, em luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn để thực hiện ước mơ của mình”.

Không chỉ học tập tốt, Bảo còn là Chi hội phó Chi hội Sinh viên lớp Công tác xã hội K46, đồng thời là thành viên năng nổ của CLB Công tác xã hội của trường. Bảo tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện của khoa và trường. Nụ cười thân thiện và tinh thần lạc quan của Bảo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa cảm hứng vươn lên cho nhiều bạn bè.

Cũng mang trong mình nhiều khiếm khuyết, Hoàng Nguyễn Anh Thư (SN 2004, sinh viên năm 4 ngành Kế toán, Phân hiệu Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực phi thường. Mẹ sinh non Thư khi mới 7 tháng tuổi, rồi em mắc bệnh viêm màng não chỉ một tháng sau khi chào đời. Căn bệnh này để lại cho Thư những di chứng nặng nề: Cổ không thể giữ thẳng, tay trái bị trật khớp không kiểm soát được lực, tay phải yếu, còn đôi chân bị cong. Sau nhiều năm kiên trì tập vật lý trị liệu tại bệnh viện, đến năm lớp 1, Thư mới có thể tự bước đi.

Cơ thể yếu ớt nhưng từ lớp 1 đến lớp 12, Thư đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Mặc dù được đặc cách miễn thi tốt nghiệp THPT, Thư vẫn quyết định thử sức và đạt 20,4 điểm. Dù bị khuyết tật, nhiều người khuyên em nên dừng lại, nhưng Thư vẫn kiên định với con đường tri thức. Thư tiếp thu bài nhanh nhưng đôi tay yếu khiến em viết khá chậm, kết quả thi vì thế đôi khi không được tốt. Kết quả điểm trung bình học kỳ gần nhất Thư đạt 3.14/4 GPA, đã chứng minh cho nghị lực và sự chăm chỉ không ngừng của em.

Ông Hoàng Anh Dũng luôn động viên con gái Hoàng Nguyễn Anh Thư nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: Chu Hằng

“Mỗi ngày khi được đến giảng đường, gặp gỡ thầy cô và nói chuyện với bạn bè là điều em thấy vui nhất. Em nghĩ, chỉ có đi học thì mình mới sống có ích và vượt lên chính mình. Sau khi ra trường, ước mơ lớn nhất của em là làm đúng nghề, công việc ổn định, đủ để nuôi sống bản thân và có thể phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học”, Thư bày tỏ.

Trong quá trình học, Thư được miễn học phí, nhận học bổng và trợ cấp của Nhà nước. Mỗi lần về nhà ở làng Chuk (xã Lơ Pang), Thư vẫn tự bắt xe đò, không cần ai đưa đón. Về đến nhà, em lại phụ giúp bố mẹ nấu cơm, giặt đồ….

Ánh mắt tự hào nhìn con gái, ông Hoàng Bình Dũng - bố của Thư chia sẻ: “Tôi có 3 đứa con, Thư là chị cả mà không may mang bệnh từ nhỏ. Vợ chồng tôi chỉ mong sau khi con ra trường, có được công việc ổn định để tự lo cho bản thân”.