Bạo lực học đường và sự thiếu hụt kỹ năng sống

TRIỀU CHÂU
(GLO)- Nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây có mức độ ngày càng nghiêm trọng cho thấy những khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống, quản lý học sinh và sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.

Thực tế cho thấy, bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng cả về tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng. Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, chiều 5-12, em T.H.Q. (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang) hẹn em N.T.K.N. (học sinh lớp 10, Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang) ra khu vực bờ kè suối Đak Lốp để giải quyết.

Tại đây, em N. bị một nhóm học sinh vây đánh. Toàn bộ sự việc được quay clip và phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang (bìa trái) tư vấn truyền thông về phòng, chống bạo lực học đường và giáo dục văn hóa ứng xử tại Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: NVCC
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang (bìa trái) tư vấn truyền thông về phòng, chống bạo lực học đường và giáo dục văn hóa ứng xử tại Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: NVCC

Trước đó, tối 1-12, một đoạn video lan truyền ghi lại cảnh em Đ.T.N.T. (lớp 7, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất) bị nhiều học sinh bao vây, hành hung ngay trong khuôn viên nhà thi đấu của trường. Điều khiến dư luận lo ngại không chỉ là mức độ bạo lực mà còn là hình ảnh nhiều học sinh đứng xem, reo hò, quay clip, trong khi không có sự can thiệp kịp thời của người có trách nhiệm.

Hai vụ việc trên cho thấy, bạo lực học đường không còn diễn ra âm thầm hay cá biệt. Đáng lo hơn, hành vi bạo lực đang được một bộ phận học sinh xem như cách giải quyết mâu thuẫn, thậm chí là phương thức thể hiện bản thân. Việc quay clip, lan truyền trên mạng xã hội càng khiến hành vi sai trái bị bình thường hóa, vô tình tiếp tay và cổ súy cho bạo lực.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang - Giảng viên ngành Tâm lý học (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quy Nhơn) cho rằng, nguyên nhân sâu xa của bạo lực học đường bắt nguồn từ sự thiếu hụt kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết xung đột của một bộ phận học sinh.

Cùng với đó, văn hóa ngôn từ độc hại trên mạng xã hội lan nhanh vào môi trường học đường, tạo áp lực tâm lý và kích thích các phản ứng bốc đồng khi xảy ra mâu thuẫn.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, trách nhiệm của nhà trường và gia đình cũng bộc lộ những khoảng trống đáng suy ngẫm. Không ít cơ sở giáo dục vẫn nặng về dạy kiến thức, coi nhẹ việc giáo dục kỹ năng sống; công tác phát hiện, can thiệp sớm các mâu thuẫn trong học sinh chưa hiệu quả.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh thiếu thời gian quan tâm, lắng nghe con em, xem nhẹ những bất ổn tâm lý, dẫn đến việc học sinh không có chỗ dựa tinh thần khi gặp khủng hoảng.

Theo Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang, phòng, chống bạo lực học đường phải được thực hiện đồng bộ và bền bỉ. Nhà trường cần coi giáo dục đạo đức, kỹ năng sống là nhiệm vụ xuyên suốt; đồng thời, củng cố hoạt động tư vấn tâm lý học đường để học sinh có nơi chia sẻ, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm.

Gia đình phải thực sự đồng hành, lắng nghe và kịp thời nắm bắt những biến động tâm lý của con em; chính quyền và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý học sinh ngoài giờ học.

Học sinh Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) tham gia hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và giáo dục văn hóa ứng xử trong nhà trường. Ảnh: NVCC
Học sinh Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) tham gia hội nghị tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và giáo dục văn hóa ứng xử trong nhà trường. Ảnh: NVCC

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hồ Văn Hải (Văn phòng Luật sư Hải Luật, Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết, bạo lực học đường không còn là “chuyện nội bộ” nếu hành vi này xâm hại đến sức khỏe, danh dự người khác.

Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi đánh nhau có thể bị xử phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng; trường hợp gây thương tích, đánh hội đồng hoặc có tính chất côn đồ, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, hành vi quay clip, phát tán hình ảnh bạo lực lên mạng xã hội có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức phạt lên đến 20 triệu đồng.

“Việc xử lý nghiêm minh là cần thiết để răn đe, phòng ngừa và không để những sai lầm nhỏ dẫn đến hậu quả pháp lý và tổn thương lâu dài cho học sinh. Để ngăn chặn bạo lực học đường, điều quan trọng là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Việc xử lý nghiêm các hành vi quay clip, phát tán hình ảnh bạo lực trên mạng xã hội không chỉ nhằm răn đe mà còn để ngăn chặn sự lan truyền của những hành vi lệch chuẩn trong học sinh” - luật sư Hải nhấn mạnh.

Bạo lực sẽ không tự chấm dứt nếu sự im lặng và thờ ơ tiếp tục kéo dài. Chỉ khi nhà trường, gia đình và xã hội cùng vào cuộc có trách nhiệm, môi trường học đường mới thực sự an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Tăng cường phòng ngừa, xử lý nghiêm bạo lực học đường

Trước tình hình bạo lực học đường diễn biến phức tạp, ngày 23.5, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc CA tỉnh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và CA cấp xã trên địa bàn tỉnh khẩn trương tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, nhất là trong bối cảnh học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè dài ngày.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Tin tức

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Kỹ năng sống

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

Nói gì với bạn đọc trẻ?

Kỹ năng sống

(GLO)- Trong dòng chảy của đời sống, có những nếp cũ nâng đỡ tâm hồn, tạo nên sức mạnh tinh thần bền chắc như là cội rễ, trong đó có thói quen coi sách như bạn. Nói gì với bạn đọc trẻ về nếp cũ ấy, nói gì cho thuyết phục về vị thế của sách là trách nhiệm không thể từ khước.

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

Kỹ năng sống

(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước có đến 3 triệu trẻ em đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần cần được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng phải làm gì và làm như thế nào để giúp trẻ vượt qua những vấn đề tâm lý là một câu hỏi không dễ trả lời.

Tản mạn chuyện tình yêu

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trong một giờ học liên quan đến nội dung giáo dục giới tính, sau nhiều vấn đề được nêu ra thảo luận khá sôi nổi, tôi đặt câu hỏi thăm dò thử xem các em học sinh suy nghĩ thế nào về tình yêu ở tuổi học trò. Lớp học ngay lập tức được chia thành 2 nhóm với các ý kiến trái chiều.

Trường THPT Pleiku đa dạng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh

Chuyển động trẻ

(GLO)- Với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Trường THPT Pleiku đã đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong trường học. Hoạt động này đã tạo nên bầu không khí sôi động, môi trường giáo dục tươi mới, lành mạnh nên được học sinh hào hứng đón nhận.

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Pháp luật

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

Áp lực từ 'flex, phông bạt'

Chuyển động trẻ

Sự bùng nổ công nghệ đã mở ra một thế giới trực tuyến rộng lớn, nơi các bạn trẻ có thể dễ dàng hòa mình vào mạng xã hội ngay từ sớm. Tuy nhiên, khi chưa đủ khả năng phân biệt rõ ràng giữa giá trị thật và giả, rất dễ bị cuốn hút bởi hình ảnh hào nhoáng, lối sống xa hoa của người nổi tiếng...