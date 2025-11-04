Sức lan tỏa từ các câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh đã thành lập câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Qua thực tiễn hoạt động, các câu lạc bộ này trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục học sinh về kỹ năng sống, có thêm kiến thức về tâm lý, giới tính, góp phần thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS bán trú An Lão tìm hiểu về phòng-chống tảo hôn. Ảnh: T.C

Trước đây, ở nhiều trường vùng cao, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) thường thiếu tự tin, ngại giao tiếp, dễ bỏ học sớm hoặc bị chi phối bởi các định kiến, tập tục lạc hậu.

Từ thực tế đó, mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thuộc Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025) ra đời, mở ra hướng tiếp cận mới, giúp học sinh vùng khó có môi trường học hỏi, chia sẻ và trưởng thành.

Tại Trường THCS bán trú An Lão (xã An Lão), CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập từ cuối tháng 5-2023 với hơn 40 thành viên, trong đó có 33 em là học sinh DTTS. Mỗi tháng, CLB sinh hoạt một lần, lồng ghép nội dung trong giờ chào cờ, ngoại khóa với các chủ đề gần gũi như bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực học đường, tảo hôn, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng...

Không chỉ là nơi trao đổi kiến thức, CLB còn giúp học sinh tự tin thể hiện năng lực, rèn kỹ năng sống và trở thành “hạt nhân” lan tỏa sự thay đổi tích cực trong trường học.

Em Đinh Thị Hải Yến (lớp 9A2) chia sẻ: “Trước đây, em rất nhút nhát, ngại bày tỏ suy nghĩ hay tham gia các hoạt động tập thể. Từ khi vào CLB, được thầy cô và bạn bè động viên, em tự tin hơn, dám thể hiện bản thân và tích cực tham gia phong trào của trường”.

Theo thầy Nguyễn Văn Tuyên-Tổng phụ trách Đội, Chủ nhiệm CLB, nhà trường đã lồng ghép sinh hoạt CLB trong các buổi chào cờ, ngoại khóa và phát thanh học đường để lan tỏa đến toàn thể học sinh. Thông qua các tiểu phẩm, câu chuyện, hoạt cảnh do chính các em thể hiện, nhận thức về tảo hôn, bạo lực học đường và quyền trẻ em được nâng lên rõ rệt. Các em đã ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình và coi việc học là con đường bền vững để thay đổi cuộc sống.

Tại Trường THCS bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh), CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập tháng 11-2023 với 30 thành viên. Ngay sau khi ra mắt, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như diễn đàn giao lưu, chia sẻ kiến thức tâm lý học đường, kỹ năng ứng xử, phòng, chống tảo hôn và tai nạn thương tích. Các buổi sinh hoạt lồng ghép trò chơi, văn nghệ phù hợp lứa tuổi đã giúp học sinh thay đổi nhận thức, hình thành hành vi tích cực và chủ động bảo vệ bản thân.

Thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS bán trú Canh Thuận tham gia hoạt động văn nghệ. Ảnh: T.C

Thầy Trần Ngọc Bích-Phó Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Canh Thuận- cho biết: “Hoạt động của CLB tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh gắn kết hơn với thầy cô, bạn bè. Nhiều em trước đây rụt rè thì nay đã mạnh dạn chia sẻ, biết giúp đỡ nhau trong học tập. CLB còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và nuôi dưỡng thói quen ứng xử tích cực”.

Trong khi đó, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đak Rong (xã Đak Rong), CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập từ tháng 11-2023 đã từng bước giúp học sinh thay đổi nhận thức về tảo hôn, bạo lực học đường, quyền trẻ em. Hiệu quả mô hình thể hiện rõ qua sự tự tin, tinh thần cầu tiến và ý thức học tập ngày càng cao của các em - những “thủ lĩnh nhỏ” đang góp phần lan tỏa sự đổi thay trong cộng đồng.

Theo Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã thành lập 84 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với hơn 1.780 thành viên tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Cùng với nhà trường, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông, sân khấu hóa, giao lưu, tập huấn kỹ năng và phát hành “Cẩm nang Thủ lĩnh của sự thay đổi” làm tài liệu tuyên truyền.

Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, rèn kỹ năng sống, giúp học sinh DTTS tự tin, chủ động hơn trong học tập và ứng xử, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, tích cực.

Bà Hà Thị Giang Thảo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-cho biết: Việc triển khai mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã mang đến cách làm mới, thiết thực trong công tác bình đẳng giới tại trường học. Các thành viên CLB trở thành cầu nối giữa học sinh, nhà trường, phụ huynh và các tổ chức đoàn thể, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực học đường và bạo lực trên cơ sở giới.

Để hoạt động hiệu quả hơn, các trường cần duy trì sinh hoạt CLB định kỳ, đổi mới nội dung, hình thức truyền thông và tăng cường phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng cho học sinh.