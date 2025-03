Đak Pơ trang bị kỹ năng phòng cháy, cứu nạn cứu hộ cho giáo viên, học sinh

Giữa tháng 1 vừa qua, Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) phối hợp với Công an huyện Đak Pơ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH. Hoạt động diễn ra dưới sự hướng dẫn của 24 cán bộ, chiến sĩ Công an và sự tham gia của gần 700 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) tham gia thực tập phương án chữa cháy. Ảnh: N.M

Cô Đỗ Thị Thành-Giáo viên Tổng phụ trách Đội-cho biết: Hàng năm, nhà trường phối hợp với ngành chức năng tổ chức phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như học sinh. “Thông qua hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH, giáo viên được trang bị thêm kiến thức về PCCC, CNCH; nắm một số kỹ năng phòng-chống cháy nổ, cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả.

Việc tham gia trải nghiệm diễn tập xử lý tình huống cháy nổ giả định giúp chúng tôi dễ nhớ để áp dụng trong thực tế. Hoạt động rất bổ ích, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công tác PCCC nhằm bảo vệ tài sản của nhà trường và của cá nhân, hỗ trợ lực lượng PCCC ở cơ sở khi có sự cố xảy ra”-cô Thành chia sẻ.

Trong khi đó, các em học sinh được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê cung cấp một số kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cách xử lý khi gặp một đám cháy, cách thoát nạn trong môi trường có khí độc, xử lý đám cháy bình gas giả định bằng thiết bị PCCC tại chỗ.

Em Trần Nguyễn Trà My (lớp 9B) cho hay: Các chú Công an tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC, cách nhận biết các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, xe cứu hỏa, ghi nhớ số điện thoại cứu hộ. Các chú còn phân tích những nguy cơ xảy ra cháy, nổ thường gặp.

Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu có 2 cơ sở: cơ sở 1 nằm trên địa bàn thôn An Quý và cơ sở 2 thuộc địa phận thôn An Hòa. Cả 2 cơ sở có không gian rộng rãi, cơ sở vật chất, trang-thiết bị đảm bảo cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Thầy Nguyễn Ngọc Lập-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Năm học 2024-2025, khối tiểu học có 14 lớp/350 học sinh, khối THCS có 8 lớp/288 học sinh. Song song với việc phổ biến kiến thức, nhà trường phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan chuyên môn tổ chức diễn tập phương án, hướng dẫn vận hành trang-thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH chuyên dụng.

“Từ những kiến thức, kỹ năng được trang bị, cán bộ, giáo viên và học sinh có thể tự tin tham gia công tác PCCC, CNCH tại trường, gia đình, khu dân cư và nơi công cộng”-thầy Lập khẳng định.

Theo thầy Trương Văn Hiện-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội): Công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với Công an xã tuyên truyền những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, PCCC, CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Năm học 2024-2025, nhà trường phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, CNCH. Ảnh: Ngọc Minh

“Chương trình không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh mà còn góp phần cùng nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu cao ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trong và ngoài nhà trường; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH hiệu quả hơn”-thầy Hiện nêu kết quả.

Ông Nguyễn Bảo Toàn-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ: “Thời gian qua, các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an các xã, thị trấn để triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác PCCC, CNCH. Các trường cũng đã chủ động phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức tuyên truyền, hoạt động trải nghiệm, diễn tập phương án PCCC, CNCH. Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và học sinh đã góp phần đảm bảo an toàn và phòng ngừa cháy nổ tại các trường học trên địa bàn”.

Liên quan đến công tác PCCC, CNCH tại các trường học trên địa bàn huyện Đak Pơ, Trung tá Võ Văn Phồn-Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê-cho biết: Các cơ sở giáo dục là khu vực tập trung đông người, nhiều trang-thiết bị dễ cháy như bếp ăn, nhà để xe, máy chiếu, máy vi tính, ti vi, hệ thống quạt... Trong khi hầu hết các em học sinh lại chưa có kỹ năng PCCC, thoát nạn, tâm lý dễ hoảng loạn khi xảy ra cháy. Do vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn an toàn rất quan trọng.

“Để giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, Đội xây dựng kế hoạch, kịch bản phù hợp với từng bậc học, độ tuổi và sự hiểu biết của học sinh từng khu vực; hình thức tuyên truyền, thực tập phương án PCCC, CNCH khác nhau. Trong đó, tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, thoát nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ xảy ra”-Trung tá Phồn nhấn mạnh.