(GLO)- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng. Hồ sơ gửi về: Phòng Hành chính - Tổng hợp (Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) số 08 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

1. Số lượng cần tuyển:

- Số lượng: 79 nhân viên

2. Yêu cầu:

- 40 nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính: Yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên.

- 16 nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Trắc địa – Bản đồ: Yêu cầu trình độ Cao đẳng trở lên.

- 05 nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Lưu trữ: Yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên.

- 02 nhân viên Tài chính và kinh tế (có ít nhất 05 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lập kế hoạch tài chính): Yêu cầu trình độ đại học trở lên (lương thoả thuận).

- 07 nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - ngân hàng: Yêu cầu trình độ Đại học trở lên.

- 04 nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ - Thông tin, Điện tử tin học, Khoa học máy tính điện tử, Mạng: Yêu cầu có trình độ Cao đẳng trở lên.

- 05 nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật: Yêu cầu có trình độ Đại học trở lên.

- Có lý lịch rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, hạnh kiểm tốt.

- Có bằng ngoại ngữ, tin học phù hợp. Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

3. Địa điểm làm việc:

Tại một số Phòng chuyên môn và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (có bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo).

4. Hồ sơ ứng tuyển:

- Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); các bằng cấp có liên quan (có chứng thực).

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/8/2025 đến hết ngày 31/8/2025.

- Điện thoại liên hệ: 0256.3818.418

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/8/2025 đến hết ngày 31/8/2025.

- Điện thoại liên hệ: 0256.3818.418

XEM BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2025