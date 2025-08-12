Danh mục
Ngày 12-8, giá vàng trong nước giữ ổn định

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Thị trường vàng trong nước ngày 12-8 giữ mức ổn định sau phiên giảm mạnh vào hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 122,7-123,9 triệu/đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm nhẹ.

Sáng nay, các doanh nghiệp SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng. Riêng doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức 123 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch mua vào ở mức 121,9 triệu đồng/lượng.

be45fa6a-c864-44ac-8877-015aefcf97e6.jpg
Giá vàng nhẫn giảm nhẹ trong ngày 12-8. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn sáng nay lại ghi nhận mức giảm tùy theo từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu hiện đang giao dịch ở mức 117-120 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang giao dịch ở mức 117,5-119 triệu đồng/lượng. SJC đang niêm yết ở mức 116,5-119 triệu đồng/lượng; PNJ cũng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 9 giờ 30 ngày 12-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3351,06 USD/ounce, giảm 45,52 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,04 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,86 triệu đồng/lượng.

