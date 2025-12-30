Giá vàng lao dốc

(GLO)- Ngày 30-12, thị trường vàng trong nước lao dốc, mất 3,8 triệu đồng, trở về mốc 154,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất ghi nhận trong tháng 12.

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao hơn với giá 153 triệu đồng/lượng; Phú Quý lại niêm yết thấp hơn so với các doanh nghiệp khác như 151,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày ngày 30-12 lao dốc. Ảnh nguồn internet

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong sáng nay. Phú Quý đang giao dịch ở mức 150,7-153,7 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch ở mức 150-153 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 147,5-150,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 148,7 triệu đồng, bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.333,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 4,45% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 201,6 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm nhưng neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.333,4 USD/ounce (tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.