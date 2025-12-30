Giá vàng lao dốc

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao hơn với giá 153 triệu đồng/lượng; Phú Quý lại niêm yết thấp hơn so với các doanh nghiệp khác như 151,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong sáng nay. Phú Quý đang giao dịch ở mức 150,7-153,7 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch ở mức 150-153 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 147,5-150,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 148,7 triệu đồng, bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.333,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 4,45% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 201,6 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước giảm nhưng neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.333,4 USD/ounce (tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.