Sáng 15-1, giá vàng quay đầu giảm 700.000 đồng/lượng

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với chiều qua. Mi Hồng đang mua vào với giá 161,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý mua vào 160 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 15-1 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Vàng nhẫn cũng giảm tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý, DOJI cùng giao dịch ở mức 158-161 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 156,9-160,4 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 157,2-159,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng bật tăng hơn 40 USD/ounce, hiện neo ở mức 4.620 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường kim loại quý toàn cầu bùng nổ trong phiên giao dịch mới nhất khi giá vàng và bạc đồng loạt vươn lên các mức cao kỷ lục, nguyên nhân được cho là bởi dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với những bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng.