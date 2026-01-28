(GLO)- Ngày 28-1, thị trường vàng trong nước vẫn tiếp tục gây bất ngờ khi tiếp tục tăng vọt, đưa giá chạm mốc 180 triệu đồng mỗi lượng.

Theo đó, hiện các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 178,1-180,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Sáng 28-1, vàng miếng chạm mốc 180 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng tăng đồng thời, vượt mốc 178 triệu đồng tùy doanh nghiệp. SJC đang giao dịch ở mức 175-178,5 triệu đồng/lượng, DOJI niêm yết 174,2-178,2 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết 174,8-178,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch 177-180 triệu đồng/lượng, tương đương với giá vàng miếng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng mạnh 172,3 USD/ounce so với giá sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 5.181,6 USD/ounce (tương đương 165 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 664,5 USD/ounce, tương đương tăng 14,72% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.