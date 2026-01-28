Sáng 28-1, vàng miếng chạm mốc 180 triệu đồng/lượng

Theo đó, hiện các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 178,1-180,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn cũng tăng đồng thời, vượt mốc 178 triệu đồng tùy doanh nghiệp. SJC đang giao dịch ở mức 175-178,5 triệu đồng/lượng, DOJI niêm yết 174,2-178,2 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết 174,8-178,8 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch 177-180 triệu đồng/lượng, tương đương với giá vàng miếng.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng mạnh 172,3 USD/ounce so với giá sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 5.181,6 USD/ounce (tương đương 165 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 664,5 USD/ounce, tương đương tăng 14,72% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.