(GLO)- Sáng 26-1, giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, trong đó, vàng miếng đang ở mức 176,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 175,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC, DOJI đang niêm yết vàng miếng ở mức 174,5-176,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng so với phiên giao dịch chiều hôm qua. Tăng 11,5 triệu đồng so với đầu tuần trước. Phú Quý hiện đang mua vào với giá 173,8 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, giá vàng trong nước lập đỉnh mới 176,5 triệu đồng/lượng, tăng hơn 11 triệu trong 1 tuần. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng tăng phi mã. SJC đang giao dịch ở mức 173-175,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 2 chiều ở mức 171,4-175,4 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.988 USD/ounce, tương đương khoảng 158,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 16,9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường bạc thế giới giao ngay hôm nay 26-1 trên thị trường châu Á mở cửa phiên ở mức 102.97 USD/ounce. Sau hơn 1 giờ 30 phút giao dịch (thời điểm 7 giờ 35 phút, giờ Hà Nội), giá bạc giao dịch ở mức 106,54 USD/ounce, tăng 3,57 USD (tương đương 3,47%) so với thời điểm mở cửa phiên.